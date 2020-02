La Fundació Dalí programa tres noves exposicions que exploren diferents vessants de l'artista

La Fundació Gala–Salvador Dalí ha programat tres noves exposicions per a aquest any 2020. Es tracta d'unes mostres que exploren diferents vessants de l'artista, des de la seva relació amb la moda fins als sentiments més religiosos del pintor a través de l'obra del 'Crist'. Com a principal novetat es farà per primer cop una exposició en format digital immersiu, concebuda com un viatge audiovisual a través de gran part de l'obra de Dalí. Serà la primera de les tres que s'estrenarà i ho farà als Baus de Provença (França). La directora de la Fundació, Montse Aguer, ha destacat la importància de buscar noves maneres d'explicar el món de l'artista a la ciutadania i subratlla que "encara queden arxius per conèixer" sobre el geni surrealista.