L'Strenes es queda sense Festa Major

Kiko Veneno, Clara Peya, Tomeu Penya o Maika Makovski tanquen el cartell del festival Strenes de Girona, que enguany no celebrarà la Festa Major, un cap de setmana amb concerts gratuïts a la plaça Catalunya. El motiu, va detallar ahir el director del festival, Xavi Pascual, és que «hi va haver queixes dels veïns» per l'excés de decibels i l'Ajuntament ha decidit no cedir l'espai per a més concerts. «La Festa Major queda en suspens per aquesta edició», va explicar Pascual, que va lamentar la decisió, ja que era «una aposta» del festival i «estava en el seu millor moment» per la bona acollida de l'any passat.

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, va justificar la decisió del consistori perquè «hi havia un impacte acústic a les façanes dels edificis de la plaça» i tot i buscar alternatives, els decibels seguien superant els límits permesos. Ribas va recordar que «només amb la queixa d'un sol veí ja n'hi ha prou» per haver de cancel·lar els concerts, ja que si els mantinguessin s'exposarien a una sanció de fins a 300.000 euros per incompliment de l'ordenança municipal.

Tot i que s'han plantejat espais alternatius, com la Copa, Pascual va detallar que la producció de concerts a la Devesa suposaria «invertir més» i que, a banda de no haver trobat més diners per fer front al cost de redimensionar l'escenari, l'Ajuntament de Girona ha retallat, a més, la seva aportació al festival un 15% respecte a l'edició anterior.

Per suplir la Festa Major, s'han programat més concerts el darrer cap de setmana d'abril i s'ha organitzat una nova proposta, la Xefla de Strenes, un concert de pagament a la Mirona de Salt el 18 d'abril amb tres grups de música festiva –Oques Grasses, Gertrudis i la banda de reggae Koers.

La Xefla, juntament amb una nova secció dedicada a les novetats discogràfiques del mercat indie i pop català titulada Strenes Delicatessen, són les dues novetats d'enguany. Per aquesta secció, que tindrà lloc el 25 d'abril a la Mercè, hi passaran Mazoni, Carmen 113 o Mi Capitán, integrat per components de Love of Lesbian, Sidonie o Standstill.

Amb el tradicional concert sorpresa al terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla el 28 de març, es posarà en marxa un festival amb «una de les programacions més valentes», va afirmar Pascual, amb una trentena d'actuacions.



Més de 7.000 entrades venudes

El cartell complet que es va fer públic ahir inclou noms com Clara Peya, que celebrarà el seu desè aniverari dalt dels escenaris; els veterans Tomeu Penya i Kiko Veneno, Judit Neddermann o Obeses, que actuarà amb el Cor d'Obeses.

Aquests se sumen als concerts ja anunciats, com la presentació del nou disc de Blaumut i Sopa de Cabra, o els recitals de Fangoria, Glaucs o León Benavente. Entre les cites més destacades hi haurà també el concert de Lee Ranaldo, de Sonic Youth, que presentarà l'àlbum que treu amb Raül Refree, o el de la violoncelista Lori Goldston, que reviurà el mític Unplugged de Nirvana 25 anys després.

De les 17.000 entrades que posa a la venda l'Strenes, se n'han venut més de 7.000 des que el festival va començar a avançar els primers noms al desembre. De fet, ja no queden places per als concerts de Sopa de Cabra, Miki Núñez -que omplirà dues vegades l'Auditori de Girona amb una vetllada amb les col·laboracions d'altres artistes-, Blaumut i La Casa Azul, que tancarà el festival a les escales de la catedral.

Aquest any, el pressupost de l'Strenes es manté en 500.000 euros. El 60% prové dels ingressos en venda d'entrades i la resta arriba del mecenatge privat i de les subvencions de la Diputació de Girona i de l'Ajuntament de Girona.