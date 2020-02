El Col·legi d'Arquitectes programa 30 activitats culturals a la província

Una conferència de l'arquitecte Roberto González, que forma part del despatx que ha creat el nou Museu de la Bauhaus a Dessau (Alemanya), obre aquest dijous a la seu de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) la programació cultural per al primer semestre de l'any programada per la institució a les comarques gironines. En concret el COAC ha organitzat 30 activitats culturals i formatives durant el primer semestre de l'any que tenen com a pilar fonamental i homogeneïtzador la difusió de l'arquitectura entre el públic general. Les exposicions, conferències i jornades tècniques, entre d'altres, tindran lloc a les seus de Girona, Figueres i Olot, així com en altres espais de la província.

Aquest mes també es farà una de les jornades del Mobile Week Girona amb la conferència Accessibilitat universal i la nova Clínica Girona de la mà del despatx PMMT Arquitectura a la sala Rafael Masó i la inauguració a la seu de Girona de l'exposició d'una maqueta de gran format impulsada per l'arquitecte David Kohn i realitzada pels estudiants del grau en Arquitectura de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.

Finalment, aquest febrer se celebrarà la jornada Revisió urbanística del litoral gironí per donar a conèixer quines són les afectacions del nou Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona.

També es dona continuïtat al cicle «L'àlbum de l'arquitecte», format principalment per mostres fotogràfiques de diverses figures internacionalment conegudes del món de l'arquitectura. D'aquesta manera, a la primavera es podrà veure l'exposició dedicada a l'arquitecta Denise Scott Brown a la sala la Cova de Girona, i ja es poden visitar les mostres Leonardo Finotti: Rio de Janeiro en 20 mirades a l'Escola d'Art i Superior d'Olot, Entropia i paisatge urbà a l'Índia de Clara Gromaches a Figueres i Laszlo Moholy-Nagy. Fotografia i fotogrames a Girona.

També hi ha diverses activitats pensades per als més petits, que culminaran amb la instal·lació del COAC per a Temps de Flors. Enguany es planteja com un projecte en col·laboració amb els alumnes de cinquè de l'Escola Mas Clarà de la Bisbal de l'Empordà mitjançant un joc de llum i ombres amb recursos florals.

Totes les activitats culturals i divulgatives programades es poden consultar al web de la institució.