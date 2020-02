El Terrat cancel·la la sisena edició del Singlot Festival

El Terrat ha anunciat aquest dimarts que el Singlot Festival no tindrà nova edició després de cinc anys al capdavant d'aquesta iniciativa. En un comunicat d'Andreu Buenafuente, la productora ha explicat que el Singlot ha demostrat edició rere edició "la seva ambició com a cita ineludible per a creadors i professionals del humor i la comèdia. És per això, que aquest any al no assolir-se les condicions òptimes per al projecte, la direcció del Festival ha decidit no seguir endavant amb la sisena edició", han apuntat. Fonts d'El Terrat han explicat a l'ACN que això no significa un punt final al certamen, ja que no descarten celebrar més endavant la sisena edició.

Han reconegut que per la direcció del Singlot i per El Terrat "ha estat una decisió molt complicada de prendre, ja que s'havia aconseguit realitzar una trobada única a Espanya reunint a professionals d'arreu de l'Estat per presentar els seus projectes de comèdia a les jornades professionals i alhora havia permès programar comèdia de primer nivell als escenaris de Sant Feliu de Guíxols".