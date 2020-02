La Fundació Rafael Masó adquireix un vitrall i rep donacions de mobles i cartes

La Fundació Rafael Masó ha adquirit un vitrall on hi ha representat un gall que l'arquitecte va dissenyar el 1916. Aquesta peça, fins ara desconeguda pels especialistes, va aparèixer l'any passat en una sala de subhastes de Barcelona i la fundació la va adquirir. El fons també ha crescut recentment per les donacions rebudes de diferents persones. Es tracta de mobles, dibuixos, cartes i dissenys de l'arquitecte. Destaquen dos mobles dissenyats per l'arquitecte el 1913 (un bufet i una taula), un dibuix original i un grup de quatre cartes manuscrites i il·lustrades dirigides al cosí de Masó. Recentment també han rebut la donació d'un conjunt de 65 cartes que l'arquitecte va escriure al seu amic Josep M. Pericas entre el 1923 i 1927.

La descoberta i adquisició del vitrall on hi ha representat un gall és un disseny que l'arquitecte Rafael Masó va fer el 1916 per ser subhastat durant la Festa de l'Any Nou dels Artistes el febrer d'aquell any a la sala Athenea de Girona. L'objectiu era recollir fons per al mateix espai. Junt amb altres artistes, Masó va participar a la subhasta amb una sèrie de vitralls fabricats al prestigiós taller de vitralls artístics Rigalt & Granell de Barcelona, que eren col·laboradors habituals.

Al marge de l'adquisició, la fundació també ha rebut destacades donacions de material vinculat amb Masó. És el cas de la donació de la família Riera i Aragó, que inclou dos mobles dissenyats per Masó el 1913, a més de diferents cartes i dibuixos. Els mobles són un bufet i una taula per al menjador de la casa del seu cosí Xavier Aragó a Barcelona. També s'ha lliurat el dibuix original de Masó per al bufet, i un grup de quatre cartes manuscrites i il·lustrades per Masó adreçades al seu cosí. Es dona la casualitat que des de 1925 aquests mobles s'havien traslladat a la casa de Xavier Aragó i Dolors Mitjans al barri de Sarrià, la Torre Mitjans que va dissenyar Josep M. Pericas per al matrimoni, i en la qual també va intervenir Masó, amic i col·laborador de Pericas.

Precisament també han rebut la donació de 65 cartes que l'arquitecte va escriure a Pericas entre el 1923 i el 1927. Les cartes pertanyien a Josep M. Claparols Pericas i amb motiu de l'exposició sobre Pericas que en aquests moments es presenta a la Casa Masó, el net de l'arquitecte va decidir fer-ne donació a l'arxiu de la fundació. A les cartes es pot comprovar la relació d'amistat que sempre va unir els dos màxims representants de l'arquitectura noucentista, que havien estat companys a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona.

D'altra banda, un dels nets de Rafael Masó, Josep Fontanet, també ha donat el vestit que l'arquitecte va dissenyar el 1921 per al bateig de la seva primera filla, Rosa Masó Bru, i que posteriorment van vestir els altres sis fills de l'arquitecte en el moment de ser batejats.

L'última donació rebuda és un conjunt de més d'un centenar de gravats i altres documents impresos (llibres d'art, felicitacions, plaquetes, etc.) dissenyats pel tipògraf, il·lustrador i gravador Ricard Giralt-Miracle (1911-1994) al llarg de la seva carrera, entre els anys 40 i 90 del segle passat. La donació ha estat feta pel seu fill, el crític d'art Daniel Giralt-Miracle, membre del patronat de la Fundació Rafael Masó, amb la voluntat d'enriquir la biblioteca de la fundació, especialitzada en art i arquitectura del segle XX.

Després de rebre tot aquest material, el següent pas serà determinar l'estat de conservació i possible restauració així com la seva catalogació per poder-ho incorporar a les col·leccions de la Fundació Rafael Masó. Uns objectes que estaran a la disposició d'estudiosos de l'obra de l'arquitecte i del Noucentisme i que es podran veure en futures exposicions.