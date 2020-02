Sopa de Cabra publicarà el nou àlbum 'La gran onada' el 28 de febrer

El nou àlbum de Sopa de Cabra es dirà 'La gran onada' i sortirà el 28 de febrer. Es tracta del desè disc d'estudi del grup de Gerard Quintana, del qual se'n podrà escoltar tres temes més a partir d'aquest dimecres a mitjanit. Després de l'avançament de 'Farem que surti el sol', les noves cançons són 'Deien adéu', 'Em trenques el cor' i 'Fronteres'.

Així com l'atmosfera de l'últim disc ('Cercles') era l'aire, el de 'La gran onada' és l'aigua, concepte que està present en tots els temes. L'onada, "l'element més transformador del mar", evoca "infinitats de lectures", com la climàtica, la social o la política, asseguren des de l'entorn dels Sopa de Cabra. Els concerts de presentació sumen noves dates a Vic, Granollers i Sant Cugat del Vallès.

Feia quatre anys que el grup gironí no publicava cançons noves i en feia dos que no feien cap concert oficial. Després de l'estrena al novembre de 'Farem que surti el sol', cançó dedicada a la tasca de l'ONG Open Arms, aquest dimecres a mitjanit Sopa de Cabra avança tres noves cançons del seu desè àlbum, que s'esperava per abans de la primavera.

'Deien adéu' és una cançó pop-rock amb moltes referències als anys vuitanta, però amb sonoritat actual. El tema s'endinsa en el canvi d'era, el canvi de paradigma, a partir de referències més o menys explícites a mites generacionals com Led Zeppelin, ACDC o Bob Dylan.

D'altra banda, 'Em trenques el cor' és la cançó de 'La gran onada' que "connecta més amb els orígens dels Sopa", segons aquestes fonts. Al contrari de la resta del disc, que s'enfoca cap al mar i els paisatges oberts, aquest tema mira cap al rock urbà, amb patrons i recursos actuals.

Per últim, la cançó 'Fronteres' és un mig temps que recrea un paisatge sonor "més èpic" cantada a dues veus amb Núria Moliner, intèrpret del grup Intana. La temàtica se centra en els refugiats que, al contrari dels diners, topen amb les fronteres i no tenen paradisos.



Nous concerts

La gira de presentació del nou disc del grup gironí començarà el 14 de març al Cruïlla de Primavera en un concert al Poble Espanyol de Barcelona. Continuarà el 27 de març al Teatre la Llotja de Lleida, el 4 d'abril a l'Auditori de Girona (amb totes les entrades exhaurides), i el 18 d'abril al Tarraco Arena de Tarragona. A aquestes dates s'hi sumen els concerts a l'Atlàntida de Vic el 21 de novembre, a l'Auditori de Granollers el 17 d'octubre, i al Teatre Auditori de Sant Cugat el 18 de desembre.