La Fundació Masó adquireix un vitrall desconegut de l'arquitecte

Un vitrall d'un gall, fins ara desconegut pels especialistes en l'obra de Rafael Masó, ha estat adquirit per la Fundació Rafael Masó de Girona recentment. Es tracta d'un vitrall dissenyat per l'arquitecte gironí el 1916 que va aparèixer a finals de l'any passat en una sala de subhastes de Barcelona i que la institució va poder comprar després de confirmar-ne l'autoria i la procedència. La peça va ser dissenyada per Masó per ser subhastat a la Festa de l'Any Nou dels Artistes que es va celebrar el febrer de 1916 a la sala Athenea de Girona per recollir fons per a la societat.

D'altra banda, els fons de la Fundació Masó continuen creixent gràcies a diverses donacions. Últimament ha rebut mobles dissenyats per l'arquitecte, dibuixos o cartes que, un cop catalogats, s'incorporaran a les col·leccions per al seu estudi i presentació en diverses exposicions.

Una de les donacions més destacades és la que ha fet la família Riera i Aragó, que inclou dos mobles dissenyats per Masó el 1913. Consisteix en un bufet i una taula per al menjador de la casa del seu cosí Xavier Aragó a Barcelona; el dibuix original de Masó per al bufet, i quatre cartes manuscrites i il·lustrades adreçades al receptor dels mobles. Des de 1925 aquest mobiliari era la Torre Mitjans del barri de Sarrià que va dissenyar Josep M. Pericas per al matrimoni Aragó Mitjans, i en la qual també va intervenir Masó, amic i col·laborador de Pericas.

Precisament l'arquitecte osonenc és el protagonista d'una altra de les donacions rebudes: 65 cartes que li va escriure Masó, datades entre 1923 i 1927. Pertanyien a Josep M. Claparols Pericas i amb motiu de l'exposició sobre Pericas que hi ha actualment a la Casa Masó, el net de l'arquitecte ha decidit donar-les a l'arxiu de la Fundació. A les cartes es pot comprovar la relació d'amistat que sempre va unir els dos màxims representants de l'arquitectura noucentista, que havien estat companys a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona.

Un dels nets de Rafael Masó, Josep Fontanet, ha donat un vestit que va dissenyar el 1921 per al bateig de la seva primera filla, Rosa Masó Bru, i que posteriorment van vestir els altres sis fills en el moment de ser batejats.



Donació de Giralt-Miracle

D'altra banda, la Fundació Masó també ha rebut més d'un centenar de gravats i altres documents impresos com llibres d'art, felicitacions o plaquetes dissenyats pel tipògraf, il·lustrador i gravador Ricard Giralt-Miracle entre els anys 40 i 90 del segle passat.

Aquesta donació ha estat feta pel seu fill, el crític d'art Daniel Giralt-Miracle, membre del patronat de la Fundació Masó, per enriquir-ne la biblioteca, especialitzada en art i arquitectura del segle XX.