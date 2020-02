Sebi Subirós reinterpreta els pianos a Vulpellac

La reinterpretació dels pianos de l'artista Sebi Subirós protagonitza la primera gran exposició de l'any a l'Espai Tònic. La galeria de Vulpellac inaugura aquest vespre l'exposició Piano Solo, que mostra la particular visió de l'artista sobre l'instrument i els múltiples components que el conformen com les palanques, els martells, les cordes o les tecles. L'interès de Subirós en l'instrument va més enllà de l'apartat musical, sinó que atret per les seves múltiples possibilitats en desgrana les peces i n'extreu la mínima expressió.

A Piano Solo, és l'objecte en si el que clama per a un nou llenguatge, més teatral i eminentment visual.

No és el primer cop que Subirós exposa a la galeria empordanesa. La primera vegada va ser amb Art en obres, una mostra col·lectiva amb sis artistes de la comarca per celebrar el primer any d'Espai Tònic, i posteriorment, va venir El Novio de la Mujer Barbuda. L'any passat va presentar a la Sala Blanca el seu Epistolari Secret, fet que ens va permetre organitzar una visita guiada al seu nou taller de treball a Sarrià de Ter.

Piano Solo es podrà visitar fins el 16 de maig.