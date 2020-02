Una formació digital i amb valor afegit per als publicistes del futur

Universitat de Girona. La primera promoció del nou pla d'estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la UdG, que aposta per més assignatures en anglès, digitals i vinculades a la societat, està a punt de graduar-se.

igitalització, internacionalització, professionalització, valor afegit. Totes aquestes són paraules que ja no formen part del futur, sinó del present. Des del grau de Publicitat i Relacions Públiques de la UdG, pertanyent a la Facultat de Turisme, ho tenen clar, i per això aquest any es graduarà la primera promoció de la nova Memòria del Grau, que fa quatre anys es va reescriure per adaptar-se «a les necessitats professionals dels temps digitals», segons explica la coordinadora d'estudis, Sílvia Espinosa.

En un món global, un dels primers passos va ser l'aposta per la internacionalització. En aquest sentit, el grau va passar de tenir una assignatura en llengua anglesa a tenir-ne deu, repartides en tots els cursos, tant en assignatures obligatòries com optatives. Això ha fet, indica Espinosa, que puguin rebre un major nombre d'estudiants Erasmus però també que els estudiants autòctons surtin més ben preparats en llengua anglesa per si volen marxar a estudiar o treballar a l'estranger. En els últims deu anys, han marxat d'Erasmus deu estudiants més de mitjana.

En aquest context d'internacionalització, una de les noves assignatures que s'han creat és Connecting Cities, una optativa de quart impartida per la doctora Natàlia Ferrer en què els estudiants gironins treballen -òbviament en anglès- de forma conjunta amb alumnes de la universitat RMIT de Melbourne per intercanviar idees i propostes per promocionar les respectives ciutats.

La segona gran aposta ha consistit a incorporar més matèries vinculades a la comunicació digital dins del pla d'estudis. Per això, ja des de primer i fins a quart els estudiants ja treballen amb els diferents formats de la publicitat online, i a quart tenen una assignatura d'objectes i entorn online.

Però com que el nivell de català i castellà també és important, i la universitat havia detectat certes mancances pel que fa a llengua, s'ha impulsat també un projecte per millorar el nivell de català, de manera que el Servei de Llengües Modernes corregeix a l'atzar alguns treballs individuals per tal que els estudiants sàpiguen en què han fallat. A més, també s'ofereixen recursos online perquè els alumnes puguin corregir els seus dèficits lingüístics.

Finalment, per tal d'aportar un major valor afegit, el grau també compta amb diverses assignatures que el connecten amb la societat gironina. Una d'elles és Escriptures i Llenguatges Audiovisuals, iniciada amb el nou pla d'estudis i en què els estudiants elaboren continguts per a petits comerços gironins. Els estudiants, coordinats per la mateixa Espinosa, Aida Fuentes i Albert Costa (tot i que incialment comptaven amb la desapareguda Pepa Badell), han d'elaborar una pàgina web per als establiments, fer-los entrades per a un bloc, crear-los continguts per a les xarxes socials, elaborar vídeos promocionals i podcasts i elaborar contingut també al plató. L'objectiu és que els estudiants creïn una estratègia digital per a comerços que no en tenen, tot i que en cap moment pretenen substituir el treball professional. De fet, signen un contracte entre les dues parts segons el qual els alumnes no perceben cap remuneració, però conserven la propietat intel·lectual dels seus treballs, i la relació s'acaba quan finalitza l'assignatura, tot i que en alguns casos els establiments han acabat contractant alumnes perquè els continuïn portant temes relacionats amb la comunicació.

Per mantenir el contacte amb el món real, una altra de les assignatures de quart treballa produint continguts audiovisuals per a entitats -per exemple, Creu Roja- o per a artistes, com per exemple Miquel Abras. A més, aquest curs s'introduirà una optativa de Mindfuldness.

Tot plegat, indica Espinosa, fet amb una estructura precària -bona part del professorat és associat- però amb tot el suport del degà de la facultat, Joaquim Majó.