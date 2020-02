Marc Giró: Els trios, el futbol i el càstig de Jordi Cuixart

n pot pensar que Marc Giró va ser més descarat que mai al Festimams d'aquest dissabte. Però Giró sempre és desacomplexat, salvatge i libidinós, sempre va elegant amb pantaló, americana, camisa i corbata i sempre aixeca somriures. Sexe, futbol i ironies amb la gent de comarques van centrar gran part de les preguntes dels 300 assistents al sopar, que van tenir el seu moment íntim, quan Giró va parlar dels viatges a la presó.

L'humorista barceloní va participar en un sopar col·loqui, sota la batuta de Fel Faxedas i Carles Xuriguera, regat de vins del Mas Vida i del celler Espelt i amb productes de la terra de la marca Girona Excel·lent. Un trio a l'escenari.

Giró va explicar un trio amb mariners russos, que un nòvio d'Arbúcies el portava als Estanys de la Pera i que ell es «marejava amb tarda verdor i tant d'aire pur». Van parlar de polítics com Santi Vila o Miquel Iceta i els gustos d'aquests. «A Iceta li agraden més joves», va dir. I de Toni Cruanyes: «Jo crec que ell vol, amb mi».

Giró va assegurar que no sap distingir entre Ernesto Valverde i Quique Setién però que s'havia fet de l'Hospitalet perquè «per sentir-te mascle has de ser d'un club de futbol».

I de la rauxa es va passar al silenci quan va relatar els seus viatges a la presó amb Txell Bonet per acompanyar-la a veure el seu marit, Jordi Cuixart. Giró va lamentar el càstig que suposa per al que és a dins, per a la seva família i per a la societat.

Sobre la taula de negociació Generalitat-Estat va dir que «primer cal curar aquest dolor que sentim molts», arrencant un llarg aplaudiment. Va acabar dient que si algú els preguntava què tal havia estat el sopar amb Marc Giró, que es mantinguessin gironins: «No n'hi ha per tant».