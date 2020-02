Recuperant la música que guarden les parets de pedra

Els instruments que apareixen gravats en capitells, façanes o pòrtics de pedra són clau per conèixer millor la música de l'Edat Mitjana.

Els elements musicals que reposen a les parets de la Catedral o al claustre Sant Pere de Galligans són els protagonites de Despertant instruments adormits, una proposta a la Casa de Cultura de Girona que inclou una exposició, visites guiades, un taller-demostració de la construccio d'un instrument medieval i concerts.

Desperant instruments adormits forma part del projecte europeu Awakening European Sleeping Instruments per a la difusió dels instruments medievals i de les músiques creades al voltant l pòrtic del monestir de Santa Maria de Ripoll. Està coordinat per l'artista, musicòleg i intèrpret Toni Madueño, que també construeix els instruments de corda que fa servir als seus concerts.

Ara aquest projecte per difondre el patrimoni musical medieval arriba a Girona i en l'exposició, que s'inaugura dijous i es podrà visitar fins el 20 de març, s'hi veuran rèpliques d'alguns dels instruments que hi ha representants en diversos espais de la ciutat. Acompanya la mostra un taller-demostració obert al públic en què Madueño construirà una còpia d'un instrument de corda medieval que apareix al Beat de Girona, conservat al Museu de la Catedral.

El 29 de febrer i el 14 de març es podrà seguir un concert itinerant amb Antoni Madueño i Adrià Garcia per descobrir, per exemple, els llaüts o mènsules que hi ha a la porta dels Apòstols de la Catedral o una fídula en un capitell del monestir de Sant Pere de Galligants. Als dos temples s'hi tornaran a sentir els instruments de l'exposició i veus que interpretaran obres de l'època, algunes de les quals conservades als arxius gironins.

Madueño també oferirà una conferència sobre música medieval i un concert per escoltar com sonaven els instruments i les músiques de la Girona medieval juntament amb L'Incantari.