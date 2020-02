Les amistats de Mario Gas

«No és ni un recital poètic ni un concert, és una trobada íntima amb mi i la Bárbara Granados, com si ens reuníssim a la vora del foc amb el públic per explicar-los i cantar-los coses que ens agraden», explica l'actor i director Mario Gas, que dissabte porta al Teatre de Salt l'espectacle Amici Miei. «El títol ho diu tot: amics meus, veniu a passar una estona agradable», bromeja Gas sobre el muntatge, on recita poemes en català i castellà i fragments teatrals, canta i interpel·la el públic.

«A mi sempre m'ha agradat molt recitar poesia i feia molts anys que pensava a fer un espectacle d'aquest tipus, però sempre quedava a la rereguarda, sempre sortien altres projectes», assegura. L'oportunitat va sorgir quan van inaugurar el teatre de La Gleva de Barcelona, i des de llavors hi ha fet tres temporades,amb un espectacle que sol mantenir l'estructura però que depèn del dia, canvia una mica el contingut.

Acompanyat pel piano de Bàrbara Granados, besneta del cèlebre Enric Granados, hi conjura alguns dels grans referents que ha tingut durant la seva carrera, com Vicent Andrés Estellés, Foix, Joan Vinyoli o Salvat-Papasseit.

«Tot el que apareix a l'espectacle són autors que m'han marcat i m'han agradat moltíssim: Margarit, Pere Quart, la Generació del 27, Gil de Biedma o algunes poetesses llatinoamericanes, a més de fragments teatrals de Lorca o Valle-Inclán», apunta.

Assegura que sortir a l'escenari sense un personatge al davant és «més difícil», però que «trencar la quarta paret i el contacte directe amb el públic és fantàstic, perquè és l'essència del teatre».

«Parlem de tot: de la vida, de la política, dels sentiments, del riure i del plorar. L'objectiu és que nosaltres i el públic ens ho passem bé, als únics a qui no els recomano que vinguin és als enemics, aquests que es quedin a casa. Els que vulguin canviar la condició d'enemics per amics, que s'arrisquin i vinguin», bromeja.

Rodat amb algunes actuacions fora de Catalunya, Amici Miei encetarà l'any vinent una gira per l'Estat, perquè «és un espectacle ideal per a llocs petits, en petit comitè, i la resposta del públic a aquesta mena de one man show sempre ha estat molt bona», assegura Gas, que compagina aquestes vetllades amb la seva agenda com a actor i director.

Després de Maestro Fellini, una peça que s'endinsa en l'univers del cineasta italià, ara comença a assajar un espectacle sobre Pirandello que s'estrenarà a l'abril i més endavant, una proposta que possiblement es veurà al festival Grec de Barcelona.