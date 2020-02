La Catedral de Girona rep 243.837 visites durant el 2019, un 9% més que l'any anterior

La Catedral de Girona ha rebut 243.837 visitant durant el 2019, un 9,03% més que l'any anterior. Segons la memòria del Capítol, es consolida la tendència a l'alça i es manté com el monument més visitat de la ciutat. La memòria concreta que al temple s'hi administren els sagraments, sobretot el baptisme i el matrimoni, per a aquells qui ho demanen. Al llarg del 2019, a la Catedral s'hi han fet dinou batejos d'infants i cinc d'adults, 177 persones hi han fet la confirmació i un total de nou parelles s'hi han casat. Tan sols hi ha hagut una missa exequial i dues ordenacions de diaques. La memòria destaca la troballa, aquest octubre, del vitrall figuratiu més antic de Catalunya durant les tasques de restauració del retaule del Corpus Christi.

La restauració del retaule va permetre descobrir el vitrall figuratiu més antic de Catalunya. La troballa medieval data de la primera meitat del segle XIII. Es tracta d'una peça d'1,3 metres d'alçada per 3 metres d'amplada i està dedicada als sants de la capella on ha estat trobada, Sant Martí i Sant Francesc. Els peus i la part superior del vitrall són els originals mentre que la part central s'hauria restaurat durant el segle XIV.

La memòria del 2019 de Capítol de la Catedral destaca la troballa i, també, el fet que el temple mantingui la tendència a l'alça en el nombre de visitants i es mantingui com el monument més visitat de la ciutat.

L'entrada ha estat gratuïta el darrer dimarts de cada mes excepte els mesos de juliol, agost i setembre. La resta de dies, les tarifes han estat 7 euros per a l'entrada individual amb audioguia, 5 per a jubilats i estudiants també amb audioguia, 3,5 per a grups a partir de deu persones acompanyats de guia i 1,20 per a grups escolars. Per a menors de 7 anys i persones que han nascut o viuen a Girona l'accés es gratuït. Enguany, ha continuat vigent el conveni amb el Museu d'Art de visitar la Catedral, Sant Fèlix i el mateix museu amb un cost de 10 euros l'entrada individual, 8 per a jubilats i estudiants, 5 per a grups amb guia i 3 per a grups d'escoles.

Un altre apartat de la memòria fa referència a les restauracions al llarg de l'any. Durant el 2019, ha finalitza la restauració del retaule de Tots Sants. Ha tingut un cost de 21.251 euros finançat amb la subvenció de 8.500 euros concedida per la Generalitat el 2018 i l'aportació de 12.751 euros per part del Capítol.

També ha començat la primera fase de la restauració del retaule del Corpus Christi. Aquesta primera fase, executada per Laia Roca i Idoia Tantull, ha consistit en la neteja dels paraments de la capella i la retirada de brutícia superficial del retaule, així com l'estudi inicial i proves de cares a la posterior restauració. Aquesta primera fase ha suposat un cost de 18.070 euros.