Sam i Diego Cortés traslladen la bona sintonia del camerino a un àlbum

«Anys i anys compartint camerino, actuant als mateixos locals, però mai havíem treballat junts! Fa més de vint anys que fem broma dient que hauríem de fer alguna cosa els dos junts, perquè de la unió dels dos estils en sortiria una cosa especial, i no ens hi havíem pogut posar fins ara!», expliquen el cantant Sam i el guitarrista Diego Cortés.

Els dos fa prop de tres dècades que es coneixen i han actuat plegats en locals de Santa Susanna i Lloret de Mar -ara ho fan al Gran Casino Costa Brava-. Han compartit estones de música i bromes als camerinos que ara traslladaran a un disc conjunt.

El treball, encara sense nom, sortirà a la tardor i anirà precedit per diversos concerts aquest estiu arreu de Catalunya. Entre altres llocs, passaran per Vidreres, Sant Pere Pescador o Roses.

«Treballem junts per convicció pròpia, per gaudir-ne i perquè ho gaudeixi el públic», explica el figuerenc Sam, amb una llarga carrera musical que comença amb la Nova Cançó i continua recorrent Europa i els platós de programes com Gente joven o En directe Mari Pau.

El disc és fruit d'una proposta que els va arribar ara fa dos anys per tirar endavant una sèrie de concerts per escenaris de França, la República Txeca i altres països europeus.

«Vam veure que el que sempre havíem parlat realment funcionava, i que la recepció del públic era molt bona», assenyala Diego Cortés, un dels noms més destacats del flamenc, que ha treballat, entre d'altres amb Paco de Lucía, Santana, Mike Oldfield i una llavors joveníssima Rosalía.

Un any de feina

Des de l'estudi de gravació que Cortés té a Tordera, han treballat en el darrer any en el repertori del nou disc, que anirà «des del més popular a estàndards molt coneguts versionats amb flamenc jazz», detalla Sam.

Així, entre d'altres, s'hi podran sentir musicats poemes de Frederic Rahola o versions d'Eagles, Joan Manuel Serrat, Lou Reed o Lluís Llach.