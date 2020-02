Girona impulsa l'actuació d'artistes emergents als barris

L'Ajuntament de Girona impulsarà a partir del març el cicle A prop, amb actuacions d'artistes emergents en diversos espais de la ciutat, com centres cívics, biblioteques o l'Estació Espai Jove. Entre el 20 de març i el 31 de maig, diversos barris de la ciutat acolliran 27 propostes de diferents àmbits artístics, com la música, les arts visuals o escèniques, en el que serà la primera iniciativa del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de les Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial (PECT-ICC).

«Fins ara el PECT s'ha associat al Modern i el Modern no deixa de ser l'embolcall, la pell del projecte. Però avui donem el tret de sortida al que serà el cor, l'Oficina de Foment de les Arts, des d'on es desenvoluparan un seguit d'actuacions i es generaran les sinergies necessàries per articular-lo i dotar-lo d'eines», detallava ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que també va explicar que, pel que fa al Modern, s'espera que a finals d'any s'acabi la primera fase de l'obra i que l'Oficina de Foment de les Arts s'hi pugui traslladar a la tardor. Actualment està al Centre Cultural La Mercè de forma provisional.

Madrenas va subratllar que l'objectiu del projecte és que sigui un motor per a la cultura, amb actuacions i programes que s'aniran desplegant durant l'any i moltes de les quals aniran dirigides a un públic professional.

La primera de les activitats serà el cicle A prop, que té com a objectiu «allunyar-se de la simple exhibició i detectar i captar el talent emergent del territori gironí, al mateix temps que impulsar espais d'exhibició de petit format, descentralitzant l'oferta i apropant la cultura a la ciutadania», va apuntar el regidor Carles Ribas.

A més d'aquesta proposta, a l'Oficina de Foment de les Arts s'hi està treballant i ultimant els detalls per engegar noves iniciatives en els propers mesos, com accions de suport als professionals, dissenys d'eines digitals per fomentar les relacions del sector o programes per implicar els joves en la programació cultural de la cutat.

A més, s'està impulsant un banc d'equipaments, que implica la rehabilitació i adequació d'espais municipals com el Modern i la capella de Santa Llúcia. Aquest banc estarà a disposició del sector per fomentar l'intercanvi d'experiències i la creació en diferents disciplines artístiques, amb cooperació amb els municipis de l'entorn urbà.

El PECT-ICC és un projecte liderat per l'Ajuntament de Girona cofinançat en un 50% amb fons europeus Feder i un 25% per la Diputació.