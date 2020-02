Lloret de Mar acull el rodatge de la sèrie de Netflix «El inocente»

Lloret de Mar acull el rodatge de la nova sèrie de Netflix, El inocente, que està protagonitzada per Mario Casas, Aura Garrido, José Coronado i Alexandra Jiménez. La sèrie, que narra la història d'una parella que ha de refer la seva vida per segona vegada, ha començat a rodar algunes escenes en establiments privats de Lloret aquesta setmana, i està previst que hi torni a principis del mes de març, segons el consistori.

Durant el rodatge de dimecres es va poder veure l'actor José Coronado al municipi, una presència que va despertar l'interès de diversos seguidors, que s'hi van acostar per fer-s'hi fotos. Segons detallava ahir Nova Ràdio Lloret, l'equip de la sèrie va enregistrar escenes al passeig marítim i l'interior del local Orient Express, situat a primera línia.

El inocente, una coproducció de Sospecha Films i Think Studio, és l'adaptació de la novel·la homònima de Harlan Coben i està dirigida per Oriol Paulo, responsable, entre d'altres, de pel·lícules com Durante la tormenta, Contratiempo, Los ojos de Julia o El cuerpo. El guió d'aquest thriller ha anat a càrrec del mateix Paulo juntament amb Jordi Vallejo i Guillem Clua.

Tindrà vuit capítols i està previst que s'estreni a la tardor. La sèrie explica la història d'en Mateo, que fa nou anys va intercedir en una baralla que va acabar malament. Ara és un exconvicte i la seva parella, l'Olivia, està embarassada quan rep una trucada impactant que li tornarà a destrossar la vida.



Vint rodatges el 2019

Des de l'any 2006 Lloret Turisme disposa d'un servei, el Lloret Film Office, adherit al Catalunya Film Commission que gestiona les produccions audiovisuals al municipi, ofereix assessorament gratuït segons les demandes de les productores i promociona els espais de la destinació entre els localitzadors.

L'any 2019 el Lloret Film Office va gestionar vint produccions audiovisuals, entre les quals destaca el rodatge d'escenes de la pel·lícula Paradise Hills, dirigida per Alice Waddington i protagonitzada per les actrius Milla Jovovich i Emma Roberts i que es va rodar als jardins de Santa Clotilde i a la platja de sa Boadella, o escenes de la pel·lícula Libertad, òpera prima de Clara Roquet, coguionista de 10.000 km, Los días que vendrán o Petra.