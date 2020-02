Els anys clau de Modest Cuixart centren una mostra a Palma

La Fundació Juan March de Palma es fixa en els anys clau de la carrera de Modest Cuixart amb una mostra dedicada a la producció del pintor entre 1955 i 1966. Cuixart: els anys crucials recull una setantena d'obres i seixanta documents d'un dels grans referents de la pintura avantguardista, nascut a Barcelona però resident a Palafrugell des dels 70 i fins a la seva mort, l'any 2007.

La mostra comissariada per Raquel Medina de Vargas, que es podrà visitar fins al 16 de maig, s'inicia en l'etapa final del moviment i la revista Dau al Set. Una beca de l'Institut Francès va permetre a Cuixart i també a Tàpies viatjar a París al 50, i després es traslladaria a Lió, un període en què es va dedicar a l'experimentació amb la matèria, i que li va servir de trampolí per exposar a molts altres països. La darrera etapa present a la mostra mallorquina és a mitjans del 60, quan es va decantar per una visió més eròtica i sinistra.



Documentació complementària

L'exposició està integrada per obres provinents de diversos museus i col·leccions privades, com la mateixa Fundació Juan March, la Fundació Vila Casas, i es completa amb molta documentació relacionada amb l'artista, com catàlegs i cartells d'exposicions, cartes manuscrites, entrevistes i ressenyes periodístiques i fotografies de l'època.

També s'hi poden veure fragments del curtmetratge Cuixart, permanència del barroc, que Jean-André Fieschi li va dedicar el 1963 i que mostra el pintor en ple procés de realització dels seus enormes quadres.