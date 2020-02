Simple Minds celebrarà els 40 anys de carrera al Festival de la Porta Ferrada

El Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols incorpora Simple Minds en la seva programació d'enguany. El grup aterrarà al port ganxó el 25 de juliol en l'única cita que tindran a Catalunya dins de la gira per celebrar els 40 anys sobre els escenaris. A banda de Simple Minds, el festival també ha anunciat els concerts de Ben Harper, Kool and the Gang, Albert Pla, Dàmaris Gelabert i la Locomotora Negra, que se sumen a altres noms ja avançats en les darreres setmanes, com Jamie Cullum, Bad Gyal o Suzanne Vega.

El director artístic del certamen, Albert Mallol, va destacar ahir que el concert de Simple Minds serà especial, ja que la seva gira «està pensada per a grans espais i pavellons» amb molt més aforament que no pas l'Espai Port, on actuaran aquest any. El concert es farà en un cap de setmana rodó pel festival, ja que el dia abans hi acturarà Graham Nash acompanyat de Suzanne Vega i el diumenge 26 serà el torn de Ben Harper.

Per altra banda, el festival estrena un nou format titulat l'Espai Pop i programat pel 2 d'agost amb «un triple concert» que obrirà la banda irlandesa Two Door Cinema Club i que també comptarà amb les actuacions de Manel i La Casa Azul. Mallol va destacar que són «tres grups amb tres llengües diferents però amb un fil musical comú», que és l'electrònica. Sobre aquesta nit, Mallol va detallar que Manel tenia reservada una altra nit per anar a Sant Feliu de Guíxols, però en proposar-los aquest triple concert «va canviar la data per poder coincidir» amb els irlandesos.

Per altra banda, el Porta Ferrada també comptarà amb Kool and the Gang la nit de l'11 d'agost i Albert Pla també passarà per l'espai port el 17 de juliol amb l'espectacle Miedo. La Locomotora Negra i la coral de Sant Jordi celebraran els 50 anys del concert sacre de Duke Ellington a Barcelona el 6 d'agost. Pels més petits, Dàmaris Gelabert presentarà el seu nou espectacle el 5 d'agost.



50.000 entrades a la venda

El festival posarà les entrades a la venda aquest matí a partir de les 11. En total hi haurà unes 50.000 localitats disponibles en el que serà l'edició més ambiciosa dels 58 anys d'història del festival.

El pressupost ascendeix enguany a una mica més de 2,1 milions d'euros i es planteja superar la xifra de 40.000 espectadors del 2019 després que s'hagi aconseguit ja un rècord de 5.500 entrades adquirides de manera anticipada.

De tota manera, el festival encara no ha concretat els concerts que es faran al Guíxols Arena, un recinte amb més localitats disponibles que l'Espai Port.

Es preveu que en les properes setmanes s'anunciïn tots els noms del cartell conjuntament amb el festival d'humor que en els últims quatre anys havia organitzat el Singlot i que ara assumirà directament The Project, la productora que gestiona tot el festival guixolenc.