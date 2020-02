Lionel Richie, Gilberto Gil, Juan Diego Flórez i Julio Iglesias, a Cap Roig

Lionel Richie, Gilberto Gil, Juan Diego Flórez o Andrea Bocelli són alguns dels artistes que passaran aquest estiu al festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, que arrencarà amb la banda nord-americana The Lumineers el 10 de juliol i tancarà, amb un doblet, Julio Iglesias el 21 i 22 d'agost. El veterà Herbie Hancock, Yann Tiersen o Roger Hodgson són altres noms d'un cartell eminentment masculí, ja que entre les 26 propostes d'aquest any, només hi ha una solista –Aitana– i dues bandes amb presència femenina. Dotze dels artistes són internacionals i onze de l'Estat espanyol o catalans i, del total de músics participants, una dotzena s'estrenen al festival.

El certamen empordanès inaugurarà la vintena edició amb l'estrena de The Lumineers a la Costa Brava per presentar III, el seu nou disc. L'endemà serà el torn de Manel, i Yann Tiersen, autor de les bandes sonores d' Amélie o Good Bye, Lennin!, serà el protagonista del concert del 17 de juliol i Pablo López, del del 18.

Un dels plats forts del festival arribarà el 24 de juliol, amb el debut de Lionel Richie al jardí botànic per repassar els seus temes més coneguts. Roger Hodgson, la veu de Supertramp, tornarà a Calella de Palafrugell el 25 per repassar el seu repertori, mentre que Els Amics de les Arts, l'endemà, presentaran el seu nou àlbum El senyal que esperaves.

Maestro, un espectacle simfònic que desgrana trenta anys de música electrònica, serà a Cap Roig el 31 de juliol, per donar pas, l'endemà, a Mika.

Un dels grans noms de la música brasilera, Gilberto Gil, també s'estrenarà al certamen baix-empordanès el 2 d'agost, i li prendrà el relleu l'endemà el pianista i compositor de jazz Herbie Hancock, mentre que el violinista Ara Malikian, que l'any passat va haver de suspendre l'actuació a Cap Roig per una lesió, oferirà un recorregut per la seva trajectòria musical el dia 4.

El cartell d'enguany també compta amb dos grans tenors de relleu internacional: Juan Diego Flórez, que portarà a Calella el 5 d'agost temes del repertori llatinoamericà, i Andrea Bocelli, que actuarà el 8 d'agost. Pel mig, el dia 6, Sergio Dalma celebrarà els seus trenta anys sobre els escenaris.

Blaumut (10 d'agost) actuarà de nou a Cap Roig presentant el seu nou treball discogràfic 0001; Estopa (11 d'agost) tornarà per oferir la seva Gira Fuego-20 Aniversario, amb celebració del vintè aniversari de la seva carrera, i un altre habitual, David Bisbal, estrenarà el dia 12 d'agost el seu nou disc En tus planes.

Els colombians Morat tornaran a Cap Roig –per tercer any consecutiu–el 16 d'agost, un dia abans que Travis, mentre que Aitana, que ja hi va estar l'any passat, cantarà els seus temes el 18, dues nits abans que ho faci Antonio José.

La cloenda el 21 i 22 d'agost anirà a càrrec d'un vell conegut del festival, Julio Iglesias, nou anys després de la seva darrera actuació. Va ser el 2011, després d'encadenar vuit concerts en quatre edicions de la cita.

El festival de Cap Roig, que compta amb 4,4 milions d'euros de pressupost, també manté el Cap Roig Mini, amb dos espectacles pels més petits: El Pot Petit (9 d'agost) i el Mag Lari, que ha preparat un muntatge especial pel festival pel 15 d'agost.

Preguntat pel fet que Aitana sigui l'única representant femenina del cartell, el director del festival, Juli Guiu, va assenyalar que quan es confecciona la programació, «sempre es mira els que estan més forts en aquest moment, sense fixar-te en si són homes o dones». En declaracions recollides per Efe a Barcelona, Guiu va atribuir a «una coincidència» la reduïda presència de dones d'enguany.



El concert solidari, per a Càritas

En la seva presentació a Girona, l'organització del festival que impulsa CaixaBank i organitza Clipper's Live va subratllar el retorn social i econòmic de la cita a les comarques gironines, posant com a exemple el concert solidari que organitza cada any per destinar la recaptació a una entitat i que l'any passat va donar 5.000 euros per AcompanyArt, que treballa per humanitzar i fer més amables els espais sanitaris pediàtrics.

Aquest any el concert solidari serà el de Flórez, i els fons aniran per Càritas Palafrugell, amb la voluntat d'incidir en el municipi on se celebra el festival, segons la directora executiva de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau.

Les entrades per a tots els concerts es posen a la venda dilluns a les 10 del matí al web del festival.