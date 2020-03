Una nit entre el Satisfyer i el coronavirus

En plena crisi del coronavirus, i just el dia que mig Girona estava rebent Puigdemont a Perpinyà, Jair Domínguez, Peyu i Elisenda Carod van ser els encarregats de posar el punt final a una nova edició del Festimams.

«Devíem ser els únics que estàvem disponibles», va constatar Domínguez com a preludi d'una nit ja anunciada com a «gamberra» i en què no es va salvar ni l'apuntador. De nou, el format va permetre que els espectadors preguntessin el que volguessin als tres col·laboradors de l' Està passant, que si per alguna cosa es caracteritzen és per no tenir pèls a la llengua. I també per no tenir ni idea de bricolatge, tot i que, tal com va anunciar Domínguez, TV3 podria emetre aquest estiu per televisió Bricoheroes, l'exitós format digital en què ell i en Peyu donen «consells» de bricolatge i que podria tenir una segona temporada.

Entre les preguntes del públic, òbviament, molt de sexe. No, l'Elisenda Carod encara no ha provat el Satisfyer. No, en Peyu no s'ho ha fet mai amb cap de les seves cabres. I si l'Elisenda hagués de triar amb quin dels dos anar-se'n al llit... «Amb en Jair, perquè amb en Peyu ja m'ho he fet». Entre rialles, el mediàtic trio no va deixar de llançar dards contra tothom, des dels funcionaris de TV3 fins als borbons, passant per un clar pessimisme respecte a la independència: «Ara mateix, la cosa no pinta gaire bé», van admetre.

El nou format del Festimams s'ha convertit en tot un encert, perquè obliga els convidats a sortir de la seva zona de confort -és a dir, el guió- i enfrontar-se a les curiositats del públic. Una nit dinàmica, tan divertida com intranscendent, a l'hotel AC Bellavista i acompanyada un cop més de productes de Girona Excel·lent i vins de l'Empordà.