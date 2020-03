El Terracotta inaugura l'exposició «Muntanyes, mars i jardins tancats»

El Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà va inaugurar ahir l'exposició Muntanyes, mars i jardins tancats de la reconeguda ceramista Maria Bofill. La mostra és un recull dels últims deu anys de la seva activitat artística i recorre diversos espais naturals. Així, tal com indica el títol, la gran font d'inspiració de l'artista prové precisament de la natura, en concret de les muntanyes, els mars i els jardins, però també dels rius, els núvols i una infinitat de referents paisatgístics que la ceramista catalana reinterpreta artísticament en aquesta mostra a través de la seva mirada i les seves mans.

L'exposició, produïda pel mateix museu, es podrà visitar a la sala d'exposicions temporals fins al 21 de juny. La inauguració oficial es va realitzar ahir al migdia amb una visita guiada per totes les obres de ceràmica que componen Muntanyes, mars i jardins tancats i va concloure amb una actuació de la formació local Cor Carreras Dagas.



Més de 60 anys de trajectòria

Amb més de seixanta anys en el món artístic de la ceràmica, l'obra de Maria Bofill és extensa i àmpliament reconeguda pel món de l'art. Tant és així que la seva trajectòria és coneguda a Catalunya i a la resta del món.

Des dels seus inicis professionals el 1980, s'ha centrat en la porcellana, que és el material més habitual i característic de la seva producció artística, al costat de la ceràmica.

Bofill va començar la seva formació acadèmica el 1953 a l'Escola Massana de Barcelona i seguidament va treballar al taller del prestigiós ceramista català Jordi Aguadé. També va realitzar cursos de ceràmica i va obtenir beques per realitzar estades d'investigació i formació en centres internacionalment reconeguts com ara l'Hammersmith College of Art and Building de Londres, el Sunderland Polytechnic of Art and Design de Sunderland o la Kyoto City University of Arts de Kyoto.

Des del 1962, Bofill ha fet nombroses exposicions individuals i col·lectives en diferents llocs de Catalunya i de l'estranger (França, Holanda, Portugal, Bèlgica, Japó, Mèxic), i és actualment una ceramista de prestigi amb obres exposades de forma permanent en col·leccions i museus d'arreu del món.

La seva vessant artística ha anat sempre de la mà de la seva activitat docent. Està també considerada com a mestra de mestres, ja que molts ceramistes contemporanis han sigut alumnes seus.