Capbussada daliniana

Un ou, com els que coronen la casa de Portlligat o la Torre Galatea de Figueres, com a origen, com a trampolí cap a la capbussada a un món únic, el de Salvador Dalí, que ara arriba també en format digital, projectat sobre les grans parets d'una antiga pedrera en desús a Baus de Provença. L'escenari, l'impressionant centre d'arts digitals Carrières de Lumières, s'il·lumina amb pintures, dibuixos, imatges d'arxiu o de pel·lícules per a Dalí, l'enigma sense fi, la primera mostra immersiva dedicada al pintor empordanès, repassant, a través de la tecnologia i la música, més de seixanta anys de creacions al límit.

De l'ou que sura en el buit en surt el geni, que convida l'espectador a descobrir els passejos en tartana que evoca a Carretó fantasma; l'univers lluminós dels estius a Cadaqués al costat de Marx Ernst o André Bretón, i també de Gala, és clar; o la creació del gran objecte surrealista, el Teatre-Museu de Figueres.

La persistència de la memòria, La temptació de Sant Antoni, els frescos que el pintor va idear a Nova York o les mil-i-una abelles que envaeixen l'espai i revelen el Somni causat pel vol d'una abella al voltant d'una magrana un segon abans del despertar són algunes de les imatges que un centenar de projectors estampen a molt alta definició sobre el terra, el sostre i les parets blanques de fins a setze metres d'alçada de la pedrissa de la Provença, en aquest projecte de Culturespaces amb la col·laboració de la Fundació Gala Dalí que s'obre al públic divendres i es podrà visitar fins al 3 de gener del 2021.

"És una proposta que va arribar fa més de quatre anys i la Fundació s'ho ha pensat molt fins que ha decidit fer aquesta aposta tecnològica, que és un acostament oníric i teatral al món dalinià i la seva figura", h aexplicat la directora dels museus Dalí, Montse Aguer, que ho ha definit com un "espectacle d'autor", una "aventura" que aprofita un espai natural "laberíntic i molt especial". Per Aguer, és una aproximació "escenogràfica" que "convida a passejar" i a fer un primer tast de l'univers dalinià.

Les obres més emblemàtiques, com Rostre de Mae West utilitzable com a apartament o Figura en una finestra, exposades a l'Empordà, el Dalí Museum de Florida, el Reina Sofia de Madrid o el MoMA de Nova York prenen forma en un recorregut ideat per Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto i Massimiliano Siccardi que repassa les diferents facetes de l'artista: des de les investigacions impressionistes i cubistes dels inicis fins a les obres místiques de temàtica religiosa, passant per l'etapa surrealista i la relació amb les arts escèniques, la fotografia i el cinema amb Un chien andalou de Buñuel o Recorda de Hitchcock.

L'exposició digital, de quaranta minuts, s'acompanya amb la música de Pink Floyd i composicions originals de Luca Longobardi i, mentre els colors i les formes de les teles dalinianes s'estenen i giren sobre la roca sonen les melodies de The Wall o The Dark Side of the Moon.

"Crec que Dalí donarà a aquest espai una nova visió", ha explicat Iannuzzi en nom de l'equip artístic, que assegura que el figuerenc és el pintor més complex al que ha dedicat una mostra d'aquest tipus.

Ha subratllat que s'han proposat crear una experiència col·lectiva i, citant Dalí quan convidava la gent a "entrar" al seu cervell, ells s'hi han endinsat per "escoltar-lo i reinterpretar-lo" per fer que el públic "entri" a la seva obra.