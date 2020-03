L'escriptora gironina Maria Mercè Roca reflexiona sobre la gestió del perdó en la seva nova novel·la Al final t'agradaré, publicada per Rosa dels Vents nou anys després de la darrera. «En aquesta novel·la hi ha un mal i la possibilitat o no de perdonar-lo», explica Roca sobre el llibre, protagonitzat per la Rosó i l'August.

Els dos es van conèixer a Girona entre els 70 i 80 i es van casar i van formar una família, però després el matrimoni no va funcionar i van acabar trencant. Anys després, l'any 2018, la tranquil·litat dels dies de la Rosó es fa bocins quan l'August torna al cap de trenta anys d'absència.

La novel·la, com apunta Roca, comença i acaba en l'actualitat i a la part central hi ha «tot el passat que dona explicació i raó de ser del present». La visita de l'August a la Rosó l'any 2019 evoca la memòria «d'unes vides fetes d'il·lusions i culpes, de felicitat i dolor, que transcorren des dels anys 70 del segle passat fins a l'actualitat entre Girona i Barcelona».

L'escriptora explicat que tenia ganes de parlar «d'un greuge i de les possibilitats o no de perdonar i de ser perdonat i com ens enfrontem a la necessitat de demanar perdó i la possibilitat de donar-lo o no».

Ara feia nou anys de la seva anterior novel·la, durant part d'aquest període, quatre anys, Maria Mercè Roca va formar part de l'Ajuntament de Girona com a regidora per ERC: «A mi m'agrada fer coses diferents i si ara em passés molts anys escrivint, també necessitaria fer una cosa diferent perquè quan tornes, ho fas amb moltes ganes»:

Reconeix que és menys dur el món solitari de l'escriptor que la feina política. «La crítica que et pots fer tu mateix sempre és molt més benèvola de la que et poden fer els contraris polítics. La política és molt dura i depèn de molts factors i la literatura no depèn de tants».

Roca ha publicat novel·la, narrativa breu, narrativa infantil i juvenil i guions de televisió. Es va donar a conèixer amb el llibre de relats Sort que hi ha l'horitzó, Premi Víctor Català 1985, després del qual ha estat guardonada amb els premis literaris com el Premi Josep Pla, el Sant Jordi o el Ramon Llull.El 2018 va publicar el recull de relats Nosaltres, les dones (Rosa dels Vents).

Roca va recordar que va gaudir molt aquest llibre ja que feia molt que no escrivia: «Em bloquejo més quan escric moltes obres seguides que quan deixo passar un temps fent altres coses».