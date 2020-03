Oques Grasses i Miki Núñez triomfen als Premis Enderrock

El grup Oques Grasses s'ha convertit en el gran triomfador de la gala d'entrega dels Premis Enderrock 2020, imposant-se en dues de les cinc categories en les quals estaven nominats. En l'apartat de votació popular, la banda osonenca s'ha emportat el premi a Millor Artista i el de la categoria de Millor Disc de pop-rock pel seu àlbum Fans del sol. La cerimònia de lliurament dels premis organitzats per la revista, celebrada a l'Auditori de Girona, ha tingut molts altres noms propis, entre els quals el de Miki Núñez, Rosalía, Porto Bello, Andrea Motis o El Pot Petit, entre altres.

Com era d'esperar, Rosalía s'ha endut, per segon any consecutiu, el premi a Millor Artista en llengua no catalana. Per la seva banda, Miki Núñez ha guanyat el premi a Millor Artista Revelació. El jove músic vallesà, sorgit del programa Operación Triunfo i que va representar Espanya en la darrera edició del festival Eurovisió, també s'ha quedat amb el premi a la Millor Cançó de pop rock per Escriurem, inclòs dins del seu debut discogràfic, Amuza.

També ha repetit, en la categoria de Millor Disc de hip-hop i músiques urbanes, Lildami. El cantant de trap en català ha guanyat el guardó gràcies al seu darrer àlbum, titulat Flors mentre visqui. Per la seva banda, Do outro lado do azul, la declaració d'amor d'Andrea Motis a la música d'arrel brasilera, s'ha quedat amb el premi al Millor Disc de jazz. En la categoria de folk, el premi ha recaigut en Praxinoscopi, l'àlbum del duet format pel figuerenc Ivó Jordà i el garriguenc Marçal Ramon.

Pel que fa als premis concedits per la crítica, Per la bona gent de Manel s'ha endut el guardó a Millor Disc de 2019, mentre que Oques Grasses s'ha quedat amb el títol a Millor Artista. El Petit de Cal Eril i Ferran Palau s'han quedat amb el premi Millor Disc de pop-rock, exaquo, per Energia fosca i Kevin, respectivament.

Igual que en la votació popular, Flors mentre visqui del cantant de trap Lildami ha guanyat el premi a millor disc de músiques urbanes per la crítica. El premi Xesco Boix al millor disc de públic familiar ha recaigut en La bona vida, del grup 2PrincesesBarbudes. El Premi Enderrock d'Honor 2020 ha estat per la veterana cantant Núria Feliu, mentre l'escriptor Jordi Sierra i Fabra ha estat distingit amb el Premi Enderrock Estrella.

Homenatge a Martín Rodríguez



L'acte d'entrega dels premis Enderrock ha arrencat amb un homenatge a Martín Rodríguez, l'emblemàtic bateria del grup Sangtraït que va morir el passat 3 de gener als 64 anys. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i els seus excompanys del grup de La Jonquera i Los Guardians del Pont han ofert un sentit record pel conegut com el «pastisser indomable» interpretant el tema El vol de l'home ocell.

Entre les actuacions musicals que s'han vist a l'Auditori de Girona, Sopa de Cabra ha interpretat per primera vegada en directe Fràgil, tema pertanyent al disc La gran onada. També han actuat Blaumut, Judit i Meritxell Neddermann, la Balkan Paradise Orchestra, Pawn Gang amb Lildami, Miki Núñez i Gertrudis.