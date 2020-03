El Liceu a Girona

Pol Avinyó: «Que vinguin a l'òpera, però compte, perquè després voldran repetir»



El Liceu i els Amics de l'Òpera de Girona s'han alineat per acostar l'òpera al públic gironí. Entrevistem Pol Avinyó, la persona que des de fa cinc anys imparteix les conferències a la Casa de Cultura i que avui dijous a les 19.30 h parlarà sobre l'òpera «Lohengrin», de Richard Wagner.

Per què no ens podem perdre «Lohengrin»?

Per molts motius! És el Wagner més fàcil de veure per primera vegada, és el Wagner més representat del Liceu. La besneta del compositor, Katharina Wagner, signa la producció, que serà una estrena mundial... I musicalment és extraordinària. Qui no ha sentit la famosa marxa nupcial o el famosíssim preludi?

Com va néixer aquesta col·laboració amb els Amics de l'Òpera de Girona (AOG)?

Els AOG són un grup de gent que s'estima l'òpera i sobretot el Liceu. Van començar venint a dues òperes a l'any i ara ja en venen a sis. Munten autocars per facilitar a tothom poder venir al teatre, i junts organitzem les conferències prèvies per formar tot el públic. Aprofito per recordar que són gratuïtes i obertes a tothom, no cal ser soci per anar-hi.

Quan fa que imparteix aquestes xerrades per als Amics de l'Òpera de Girona?

Des de fa moltes temporades, jo ja n'he fet 20 de conferències a Girona! La primera va ser el desembre de 2015 amb Lucia di Lammermoor i la 21a serà la d'avui a la Casa de Cultura sobre Lohengrin. I des de fa dues temporades, després de la conferència també hi ha el sopar operístic en el qual s'uneixen la gastronomia i l'òpera. Els cuiners són Albert Bonet i Joan Escuder.

Hi ha condicions més bones per anar amb els Amics de l'Òpera de Girona?

Sí, ells formen part dels grups de territori del Liceu. El teatre els subvenciona una part de l'entrada i els surt molt a compte, és un descompte força important. En aquestes cinc temporades que col·laborem ja han vingut més de 1.000 persones al Liceu amb els AOG.

Quines recomanacions podem fer a la gent que no ha anat mai a l'òpera?

Primer de tot que vinguin a la Casa de Cultura a escoltar les conferències i a conèixer els Amics de l'Òpera. Hi trobaran un grup de gent extraordinària, que capitanejats per en Joan Manel Barceló els rebran i els donaran tota la informació sobre les òperes que venen a veure al Liceu i les condicions que tenen. Segur que trobaran algun títol per venir per primer cop, però compte, estem convençuts que després voldran repetir.

Vindrà més vegades a Girona?

Sí, i amb moltes ganes! Tinc un públic molt fidel, sempre intento donar el màxim i que la gent s'ho passi bé amb la màxima rigorositat, però alhora explicant alguna anècdota que desmitifiqui el món de l'òpera. A la conferència d'avui sentirem una gravació del 1908, del llegendari tenor Francesc Viñas, cantant Lohengrin en italià!

En què consisteix el Liceu al territori?

Un dels objectius fundacionals del teatre és acostar l'òpera i tota la programació a tots els racons del país, des de Portbou fins a les Cases d'Alcanar. Com deia, ja fa cinc anys vam iniciar el Liceu al Territori fent conferències a tots els racons de Catalunya i donant l'oportunitat de venir al Liceu amb unes condicions avantatjoses. Busquem els títols més fàcils per venir per primer cop i també amb localitats preferents en zona 3, ja sigui de pis central o platea.

Des de quan té aquesta passió per l'òpera?

Des de ben petit, recordo que la mare em posava uns cassets amb les darreres simfonies de Mozart abans d'anar a dormir. Aquest és el meu primer record. Anys més tard vaig escoltar l'òpera Carmen i em va fascinar, vaig voler descobrir què més hi havia en el món de l'òpera i l'octubre del 2004 vaig trepitjar el Liceu per primera vegada per veure Boris Godunov, de Mussorgsky, amb el gran baix Matti Salminen. Vaig decidir estudiar Història i a la Universitat vaig conèixer en Roger Alier, el professor d'Història de la música que va ser clau perquè m'apassionés per l'òpera. Ara, per poc que pugui, viatjo per veure òperes, sigui a Milà, Salzburg o Munich.



Correu Amics Òpera Girona:

amicsoperagirona@gmail.com