7.000 m2 per a projeccions en una antiga pedrera

Carrières de Lumières ocupa una antiga pedrera de calcària tancada des del 1935 que Jean Cocteau va redescobrir per al rodatge de El testament d'Orfeu (1959). Durant trenta anys, va ser escenari d'espectacles de llum i so aprofitant els 7.000 m2 de superfície de projecció, entre les parets i el terra, fins que el 2012 es va convertir en un espai per a mostres immersives dedicades a artistes com Chagall, Da Vinci o Gauguin.