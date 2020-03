Nieto Sobejano Arquitectos dissenyarà el museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols

El despatx madrileny Nieto Sobejano Arquitectos serà l'encarregat de dissenyar el futur museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Al novembre, el portal de contractació ganxó va publicar les cinc propostes més ben puntuades de les vint que es van presentar per a la construcció de l'espai que ha d'acollir de forma permanent la col·lecció de pintura catalana de Carmen Cervera. Finalment, avui s'ha escollit el despatx d'arquitectes a qui s'encarregarà la redacció final del projecte bàsic executiu de reforma i ampliació del monestir.

Nieto Sobejano, amb projectes com els museus Madinat al Zahra i de San Telmo, el Palau de Congressos de Saragossa o el Centre d'Art Contemporani de Còrdova, té ara fins a finals de setembre per redactar el projecte executiu, que acabarà marcant el calendari per aixecar el que ha de ser "un projecte de país", segons l'alcalde, Carles Motas. El batlle preveu començar a executar el projecte a finals del 2021 i que la inversió pugi, com a màxim, a sis milions d'euros.

El jurat ha valorat la proposta, presentada amb el lema 190418, per l'autonomia del nou cos del projecte -a tocar del monestir-, uns espais expositius "ben aprofitats i definits" i una zona per explicar la història de l'edifici.

La baronessa Carmen Cervera, al seu torn, ha subratllat que és "un dia molt important" pel projecte, i ha destacat l'impuls que pot donar a la zona, posant com a exemple els 200 negocis nascuts al voltant del Thyssen de Màlaga, que va obrir les portes fa nou anys.