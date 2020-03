«Black music» per gaudir amb la vista

La Dual Gallery de Girona va inaugurar ahir l'exposició Black Music Colors, emmarcada en el Black Music Festival i que recull la visió de la música que tenen els artistes Josep Ministral, Guillermo Martí Ceballos, Joanic Geniüt i Pau Morales. La mostra, que es podrà veure fins el 28 de març, inclou dues obres de Ministral de la seva sèrie Polirítmia creades el 1989 i que considera de la seva col·lecció privada, mentre que Martí Ceballos hi exposa cinc obres treballades amb guaix. Joanic Geniüt (Joan Dalmau) hi desplega la seva creativitat autodidacta amb gravats impresos en directe amb el seu tòrcul mòbil, així com obra digital i petites escultures de cartolina. Per la seva banda, Morales hi presenta nova obra centrada en el seu tema estrella, la música, i aquest cop, hi afegeix per primera vegada, escultura en bronze.

L'exposició és una de les propostes del Black Music Festival, que va arrencar ahir la seva dinovena edició amb el concert de Hannah Williams and the Affirmations a la Mirona i el Black Venom, un esdeveniment alternatiu organitzat per Music Energy va omplir de música la plaça Llibertat de Salt durant tota la tarda.

Avui hi ha propostes com la Black Music Big Band Junior al Jardí de la Infància, el Soundsystem a Domeny o un concert de Strombers a Platea.