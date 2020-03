A foc lent

Records íntims, històries personals i vides lligades a la terra cuinats a foc molt molt lent per destil·lar-ne aquell beuratge tendre i senzill que només es conserva bé dins els teatres. Conservando memoria, d'El Patio Teatro, fa bona la dita que al pot petit hi ha la bona confitura, amb una proposta de format mínim –una actriu i un rebost de fireta ple de pots de vidre– que dimecres va tancar el cicle que el Municipal de Girona ha dedicat al teatre d'objectes.

Dirigida per Julián Sáenz-López, l'actriu Izaskun Fernández hi explica quatre vidres encreuades que es ramifiquen, cap a dalt i cap a baix, en moltes més: les dels seus quatre avis, tots encara vius. A partir d'una reflexió sobre la memòria –quan neixen els records? I com moren?–, rebusca en la història que no es guarda als arxius, però que ens ha fet com som. Rescata les anècdotes de la infància i la joventut dels ancians en un poble navarrès i els pregunta pel present i per un futur que s'escurça, mentre amb una mica de sal, sucre o sorra evoca l'oceà o un viatge.

Tot és molt senzill i pausat, però també preciós, en el fons i la forma. Sobre el taulell de fusta, s'hi construeix un món que, de tan modest, ens pot representar a tots. Un espai en què el que no ens sembla important en realitat ho és molt, i on Las simples cosas podria ser l'himne nacional.