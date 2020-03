El futur Thyssen: una nau independent del monestir coberta amb plantes

Un cos autònom respecte l'edifici del monestir, amb una coberta amb plantes aromàtiques que evoquen un jardí claustral i un espai central flexible i de fàcil connexió entre les activitats interiors i exteriors són alguns dels trets que han fet decantar el jurat pel disseny del futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols presentat pel despatx Nieto Sobejano Arquitectos. La proposta de l'estudi, amb seus a Madrid i Berlín, va ser l'escollida ahir d'entre les cinc candidatures que optaven, en la ronda final, a la construcció de l'espai que ha d'acollir de forma permanent la col·lecció de pintura catalana de Carmen Cervera.

Els arquitectes -que ahir no van ser a la lectura del veredicte per problemes d'agenda, segons el seu despatx- afirmen que la nova estructura simbolitzarà el claustre del monestir que no es va arribar a construir mai, per això tindrà una estructura quadrada amb una cobertura vegetal, i funcionarà com un element de transició entre l'edifici històric i els jardins annexes al monestir.

Nieto Sobejano, amb projectes a Alemanya, Estònia, el Marroc, la Xina o el Regne Unit, té ara fins a finals de setembre per redactar el projecte executiu de reforma i ampliació del monestir, el que acabarà marcant el calendari per aixecar el que ha de ser «un projecte de país», segons l'alcalde, Carles Motas, que preveu començar les obres a finals del 2021.

El jurat ha valorat la proposta, presentada sota el nom 190418, per l'autonomia de la nova nau, la possibilitat de fer activitats a l'aire lliure i la previsió d'un espai per posar en valor la història del conjunt monàstic. Així mateix, l'acta del jurat també destaca que, a nivell museogràfic, «els espais expositius estan molt aprofitats i molt ben definits». «També sectoritza molt apropiadament les galeries per a les exposicions permanents i les sales temporals, així com els espais complementaris a la visita», valora el comitè d'experts, integrat per la cap de servei de Museus de la Generalitat, Magda Gassó, i els arquitectes Rafael Roldán i Jaume Valor.

Carmen Cervera, va marcar la data d'ahir com «un dia molt important» per la materialització del projecte en «un lloc que adoro, Sant Feliu, l'Empordà i Girona» per fer arribar al públic l'art català i va destacar l'impuls que pot donar a la zona, posant com a exemple els 200 negocis nascuts al voltant del Thyssen de Màlaga, que va obrir les portes fa nou anys.

Per la seva banda, des de la Fundació Thyssen, Guillermo Cervera, va subratllar que ara començaran els treballs físics per consolidar una iniciativa en què fa anys que treballen. «Parlem d'un nombre important d'obres en volum i qualitat pictòrica individual, dels segles XIX i XX, un global expositiu difícil de trobar en l'actualitat», va dir el responsable de la col·lecció d'art, que va assenyalar que el museu guixolenc tindrà «una identitat pròpia» i que buscarà generar «una experiència» en el visitant, per buscar «empatia amb l'art i l'entorn».



Uns sis milions d'euros

Tant Motas com el vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, van recalcar la importància del treball conjunt de les institucions i la Fundació Thyssen per tirar endavant una iniciativa que convertirà Sant Feliu «referent cultural a la Costa Brava».

El batlle va xifrar en un màxim de 6 milions d'euros la inversió, dels quals el consistori preveu aportar-ne la meitat, mentre que 1,2 milions sortiran de la Diputació. Un cop «s'estabilitzi la situació política», els responsables municipals volen picar a les portes de la Generalitat i el Ministeri de Cultura per fixar el seu grau de «compromís» amb el museu.