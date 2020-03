El Teatre de Salt se suma al 8 de març

El Teatre de Salt s'adhereix al Dia Internacional de la Dona sumant-se a la campanya d'Apropa Cultura per al 8-M Totes incloses, que reivindica la cultura com a eina indispensable per ajudar les dones en situació de vulnerabilitat. Per aquesta raó, abans del recital de la mezzosoprano Marisa Martins Cordes de dona projectarà un vídeo per donar veu a les entitats que hi treballen.