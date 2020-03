Els d'història i el del Joguet, un pas per davant

La Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya té, des de fa quatre anys, un grup de treball per potenciar la mirada de gènere en els seus discursos i metodologies. El grup, en què participa la directora del Museu d'Història de Girona i el d'Història dels Jueus, Sílvia Planas, ha impulsat formacions i un manifest comú. Ara treballa en un web i preveu elaborar un manual de bones pràctiques, a més d'estrènyer vincles amb les xarxes de museus d'art, arqueologia i etnografia que volen seguir l'exemple.

Als museus d'història de Girona, les línies de treball del grup de Museus i Gènere s'estan aplicant en diversos àmbits. Es va contractar una documentalista al Museu d'Història de Girona per introduir la perspectiva de gènere en la catalogació dels fons i s'ha treballat per estendre-la al discurs expositiu. Per exemple, dins l'exposició de Fires d'enguany, s'incorporaran aspectes de gènere que després es traslladaran a l'exposició permanent, com una nova visió de la secció dels setges de Girona a partir de les heroïnes de Santa Bàrbara. La comunicació, amb una audioguia nova al Museu d'Història dels Jueus, o l'educació, amb una revisió de la guia Itinerari del call, són altres aspectes modificats.

Un altre dels museus que ha incorporat «de forma transversal» la perspectiva de gènere és el Museu del Joguet de Figueres. «Vam començar fa quatre anys, i és un treball molt pensat, fruit d'una recerca profunda d'una especialista, que va passar un any investigant la col·lecció», explica la conservadora del museu, Eva Pascual. Així, el 2019, 849 escolars van participar en algun dels seus tallers en clau de gènere, que compten amb material didàctic per treballar abans i després de la visita, i també ofereixen visites comentades per una sociòloga per veure com «els jocs no són innocents, transmeten valors, ideologia i rols diferents a nens i nenes». A més d'això, l'any passat van dissenyar un àmbit de gènere dedicat a les joguines tradicionalment «de nenes» i aquest any, afegiran el dels nens, que transmeten la idea que han de ser forts i valents.

Així mateix, el museu figuerenc fa temps que té sobre la taula el projecte d'una gran exposició itinerant en aquest aspecte, pensada per a adults i infants, i busca finançament per tirar-la endavant.