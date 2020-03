Albert Canadell guanya el Recvll de narrativa i Ramon Madaula el teatral

El Teatre de Blanes va ser l'escenari ahir del lliurament dels 56ns Premis Recvll de Literatura. Ramon Madaula, Albert Canadell, Joan Callau i Jaume Planes van ser els guanyadors d'una edició el jurat de la qual, per primer cop, el presidia una dona, l'escriptora gironina Maria Mercè Roca. L'acte va ser encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga i l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa. Enguany, a més, es commemoraven els cent anys del naixement de la revista Recvll, a partir de la qual es van crear els guardons.

El guardó més valorat, el Premi de Narració Joaquim Ruyra, que té una dotació de 2.500 ?, va guanyar-lo Albert Canadell amb La ferida. No és el primer premi literari que rep: també compta amb el Premi de novel·la Armand Quintana, el Premi Solstici de Poesia i el Premi de Narrativa Vila de Puigcerdà, entre d'altres. La novel·la guanyadora aplega dues obres narratives. Els personatges principals de totes dues narracions fugen de la selva humana i de les turbulències interiors per endinsar-se en la veritable selva amazònica, una natura desmesurada que l'autor explica que està reflectit en el títol: La ferida.

El Premi de Teatre Josep Ametller, el segon més ben donat (2.000 ?), va ser per a Els Brugarol, de Ramon Madaula. Tan sols fa sis anys que el dramaturg i actor ja va vèncer en aquesta mateixa categoria, aleshores amb l'obra Coses Nostres. Els Brugarol explica la història d'una família de l'alta burgesia catalana que dóna títol a l'obra. La filla, activista social i feminista, decideix canviar-se el cognom pel de la mare, davant l'enuig de son pare, que no entén per què la seva filla no vol donar continuïtat a la nissaga dels Brugarol. En la seva versió escènica (que s'estrena el 20 de març al Teatre de Salt i també s'hi repesentarà el 22) el paper del pare està interpretat pel mateix Ramon Madaula.

Pel que fa a la categoria de poesia, el guanyador del Premi Benet Ribas (1.500 ?) va ser Joan Callau amb el llibre Com l'Hora Blava. Callau ja havia rebut abans el Premi L'Espurna del Clot i el Premi Literari del Perelló, tots dos del 1986, i el Premi Miquel Martí i Pol, l'any 2013.

Finalment, el Premi de Retrat Literari R. Cornellà-J. Abril (800 ?) va ser per a Jaume Planas, escriptor de l'obra Un weekend prop de l'estany. Es tracta de la radiografia de la banda banyolina Kitsch. També és la segona vegada que aquest autor guanya un Premi Recvll en pocs anys, tot i que en aquella primera ocasió, el 2016, el va obtenir en la categoria de Periodisme. Precisament aquest any el Premi de Periodisme Salvador Reynaldosha estat declarat desert, ja que, segons el jurat, les obres presentades no reunien la qualitat necessària.



Primera presidenta

Maria Mercè Roca, presidenta del Jurat dels Premis, va compartir amb el públic l'emoció i alhora el vertigen que suposa fer de jurat. També va remarcar com d'honorada es va sentir quan li van demanar encapçalar-lo: «Per a mi és un honor presidir uns Premis que al llarg dels seus cinquanta-sis anys s'han forjat un prestigi a base de la seva honestedat, el seu rigor i la perseverança, el descobriment de noves veus i l'aposta irreductible per la catalanitat».

D'altra banda, tant Àngel Canosa com Quim Torra van aprofitar les seves intervencions per recordar la coincidència de la festa literària amb el 8-M, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. En aquest sentit, van remarcar l'avenç que suposa que en aquesta edició Roca hagi estatt la primera dona a presidir el jurat.