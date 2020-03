Quan Luis Racionero va provocar una crisi interna a ERC de Girona

L'escriptor i assagista català Luis Racionero, mort diumenge als 80 anys, va tenir una intensa relació amb les comarques gironines. De fet, va arribar a ser cap de llista i candidat d'Esquerra Republicana al Congrés per la província Girona.

Encara que no és estrany que ERC visqui periòdicament situacions de crisi interna, a l'ampli llegat de Luis Racionero s'hi pot afegir haver estat el detonant d'un d'aquests enfrontaments caïnites en la formació republicana.

Quan el 1982 va ser designat cap de llista per Girona del partit al Congrés dels Diputats, un sector important de la militància va expressar el malestar per la decisió, en entendre que relegava militants i simpatitzants de prestigi.

«Algunos militantes en Figueres, Girona, Blanes y otras poblaciones han anunciado su intención de dimitir de los cargos directivos del partido y se ha hablado incluso de retornar carnets de afiliación al propio Heribert Barrera [llavors president del partit]», escrivia el periodista Josep Maria Bernils V. a Los Sitios de Girona.

Afincat a Cinc Cllus fins l'any 2003



Mentre va tenir casa a Cinc Claus (L'Escala), Racionero es va mostrar molt accessible per a la premsa gironina, i va concedir diverses entrevistes a Diari de Girona, per exemple. En una d'aquestes, el novembre del 1995 i en ocasió de les eleccions al Parlament de Catalunya, Jordi Xargayó li preguntava «què ha canviat perquè vostè hagi passat de ser candidat d'ERC en les legislatives del 1982 a ser simpatitzant del PP?». Racionero era molt gràfic: «Tretze anys de socialistes que m'han portat absolutament a la desesperació d'un sistema que estava amenaçant de convertir-se en un altre franquisme, però aquest, a més, dissimulat».

En aquestes entrevistes, Racionero es mostrava obert a parlar de qualsevol tema, i explicava en què estava treballant, com era la seva vida a Cinc Claus, què recordava del pas per la política... La seva relació amb les comarques gironines el va portar també a participar en actes diversos, com ser el pregoner de les Gales d'Anglès del 1984. Fins que l'any 2003 va posar a la venda la masia de Cinc Claus per 1,2 milions d'euros i va deixar la província.