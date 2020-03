Rita Martorell mostra a Brussel·les les seves obres sobre tatuatges i llençols

La pintora olotina Rita Martorell mostra les seves obres sobre tatuatges i llençols en l'exposició Seeing double, que es pot visitar fins el 25 de març al Arts?ience LAB, un espai polivalent obert a l'art i la ciència que té l'ambaixada d'Espanya a Brussel·les, la capital de Bèlgica. Aquesta és la segona exposició internacional en pocs mesos de l'artista gironina, que a finals d'any va mostrar a Estrasburg una selecció dels seus retrats de personatges.

A Seeing double, Rita Martorell hi exhibeix peces de gran format de les seves sèries Tatuatges i Llençols, en les quals combina fotografia, pintura, i tractament digital de la imatge. En tots dos casos, a més, l'artista juga amb l'ambivalència de les imatges que presenta (d'aquí el títol de la mostra, Seeing double), que tenen una forta càrrega d'erotisme.

Segons els organitzadots de l'exposició, «la sèrie Llençols presenta misterioses imatges monocromes en la gamma del rosa al violeta amb una exagerada il·luminació de clarobscur i carregades d'erotisme que s'assemblen als gestàltics de Rohrsach ideats a partir de taques de tinta simètriques desenvolupades per a proves psicològiques». I pel que fa a Tatuatges, apunten que «es basa en les obres figuratives en paper que l'artista ha produït en l'última dècada, transformades en composicions de figures tatuades».

Martorell és titulada en Arts i Oficis per l'Escola d'Art i Disseny la Massana i ha mostrat la seva obra en exposicions nacionals i internacionals en ciutats com Girona, Barcelona, Madrid, Tel Aviv, Praga, València, Montevideo, Santiago de Xile , Milà o Nova York.