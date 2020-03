Dalí contra l'urbanisme voraç

Un Salvador Dalí que lluita contra l'urbanisme ferotge en temps del desarrollismo és el protagonista de La bruixa de la tramuntana, un musical infantil que aquests dies es pot veure al Teatre Lliure de Barcelona i que arribarà al teatre de Salt el 18 d'abril.

El dramaturg Marc Rosich ha adaptat lliurement un conte de Miquel Berga per a l'espectacle, ambientat al Cadaqués dels 60, i protagonitzat per l'artista i els gats del poble, que volen aturar una bruixa que desferma unes tramuntanades de por, que causen maleses i poden arrasar el poble per aixecar-hi un imperi hoteler.

«Hem aprofitat que parlem dels 60 per traslladar-nos a l'època del desarrollismo i l'arribada del turisme a la Costa Brava. La intenció de destruir les casetes de Cadaqués per aixecar un gran Benidorm és com un gran acudit, que es permet parlar dels excessos de l'urbanisme de llavors i del d'ara, perquè el missatge ecologista és molt actual», explica el dramaturg, que sempre impregna de música les seves propostes.

L'encarregat de la partitura i de posar-se a la pell de Dalí és Carles Pedragosa. «Ha fet una quinzena de temes fabulosos, tots són hits d'aquells que pots sortir cantant. És molt bo fent versions iròniques de formes conegudes, i això ho hem aprofitat per incloure una sardana, hi ha una havanera, paròdia de cançó eurovisiva, pasdoble, cançó més folk, jazz... la banda sonora té una versatilitat estupenda, però sempre mantenint una unitat d'estil», resumeix.

Clara Moraleda, Maria Santallúsia i Toni Vinyals completen el repartiment d'aquesta producció del Lliure i Bitò.