L'escriptora M. Mercè Cuartiella torna als relats sis anys després d'haver guanyat el premi Mercè Rodoreda de contes i narracions amb La font i els dies, un recull d'històries quotidianes marcades per un moment transcendent, el pas del temps i l'enyor. «Abordo els relats des de la més estricta quotidianitat. Els personatges es troben en situacions ben normals, però hi ha alguna cosa que els porta a reflexionar i a plantejar-se les coses des d'un punt de vista diferent o a valorar com es pren una decisió important», explica Cuartiella sobre el llibre, editat per la figuerenca Brau Edicions.

Cuartiella, resident des de fa dècades a l'Empordà, proposa històries de personatges «molt normals, però que al mateix temps s'interroguen i es qüestionen sobre la seva vida a partir d'un fet quotidià», com acceptar una beca per estudiar a l'estranger, un canvi de feina o una infidelitat.

«La quotidianitat m'interessa molt. Sembla que sigui una cosa insulsa i anodina i no ho és, perquè tots tenim una vida quotidiana, ningú viu una vida èpica», explica l'autora, que dijous presenta el llibre a Girona (Llibreria 22, 19.00) i divendres a Figueres (biblioteca Fages de Climent, 19.30).

Una de les constants dels relats és el pas del temps i la reflexió del temps que ha de venir o del que podria haver estat si les coses haguessin anat diferent. «M'interessa el temps i el poc marge de llibertat que tenim, perquè tu creus que ho decideixes tot, però en realitat el temps i les coses que van succeint marquen molts destins sense que hi puguis intervenir. Són possibilitats que la vida ofereix als personatges però que no es concreten perquè la mateixa vida te les pren», apunta.

Reconeix que l'enyor i la pèrdua, que tenyeixen alguns relats, fan que ell llibre sigui un pèl «trist, però també esperançador». «Molts dels personatges són gent gran i fan repàs de la seva vida, i a vegades són feliços amb el camí que han escollit, encara que als altres els pugui semblar que no», explica i afegeix que «sovint jutgem les vides dels altres a partir del nostre patró, però el que ens funciona a nosaltres no sempre funciona per a tothom».

En aquests balanços de vida, la família hi juga un paper important, especialment les relacions entre pares i fills i entre germans. «És un vincle que m'atrau, perquè és sòlid i des de sempre, des del naixement, però al mateix temps és una relació estancada, perquè s'atura en el moment que deixen de conviure. És gent que t'hauria de conèixer molt bé, i al mateix temps, no ho fa del tot», subratlla.