De Palol reflexiona sobre la revolució i el poder a «Mònica Mir»

L'escriptor Miquel de Palol reflexiona sobre les revolucions i el poder a la novel·la Mònica Mir, publicat per Angle Editorial. De Palol assegura que és el llibre més personal i no perquè sigui autobiogràfic sinó perquè hi ha elements de la seva pròpia experiència. «No és tan referit al que m'ha passat sinó a les impressions fortes i canviants que jo he rebut de la vida en els darrers temps», indica.

La novel·la se situa a l'estiu a Platja d'Aro, amb una història que arrenca com una comèdia lleugera per desembocar en una intrga al voltant de la corrupció. «Podria semblar una novel·la costumista, fins que apareix una intriga amb elements polítics i socials, i es planteja la qüestió de les revolucions. Té algun sentit en la societat actual fer la revolució?», es pregunta l'autor, que destaca que el poder és molt difús.

De Palol reconeix que no s'amaga darrere els personatges per ocultar les seves idees: «No tinc cap problema per dir què és el que crec i què no, però com que jo socràticament sé que no sé res i estic carregat de dubtes, la forma dialogada és una manera d'expressar els dubtes».

Va començar a escriure la novel·la l'any 2013 i fins ara no l'ha abandonat del tot. L'escriptor assenyala que al llibre hi té molt pes «un aspecte de vida quotidiana i de vida viscuda», però també la connexió amb aquest món paral·lel de l'autor que ja va aparèixer a El Jardí dels Set Crepuscles, que és «el joc de la fragmentació i que va sortint per tot arreu».

L'escriptor està preparant un spin off de Mònica Mir amb un dels personatges de la novel·la.