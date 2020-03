El Black Music Festival ajorna diversos concerts pel coronavirus

L'alerta pel coronavirus ha portat l'ajornament de tots els concerts i actes del Black Music Festival previstos per a les dues properes setmanes. D'aquesta manera, el certamen centrat en la música negra ha posposat els concerts del francès Ben l'Oncle Soul (divendres 20 de març), els britànic PBUG (divendres 13) i els nord-americans Snarky Puppy (dissabte 21). També s'ha ajornat 'sine die' el Black Music Picnic que s'havia de celebrar el dissabte 21 de març al parc del Migdia de Girona. Per contra mantenen els concerts The Cat Empire (29 de març) i Koko-Jean & Tonics (27 de març) a l'espera de l'evolució de la fase d'alerta.

Des del festival han assegurat que s'està treballant per fixar una nova data pels concerts ajornats i aquells qui ja tinguin l'entrada podran mantenir-la per a la nova cita o demanar que retornin els diners.

El que sí que s'ha suspès són les actuacions de Monica Green i Aiala al Teatre Bartrina de Reus, el concert d'Ash Grunwald al Clap de Mataró, el de Black Music Pels Més Menuts al Teatre de Bescanó i les actuacions de Karamba, Kozama i l'activitat Hip Hop al Parc amb Arianna Puello a Girona.