El Festival Còmic de Figueres combinarà l'humor català amb el del Regne Unit, Macedònia i França

La 13a edició del Festival Còmic de Figueres s'obre a nous espais i combinarà l'humor català amb el del Regne Unit, Macedònia del Nord i França. Del 9 al 12 d'abril, diu l'organització, la ciutat s'omplirà d'espectacles per reivindicar el riure "com a eina d'alliberament i canvi social". El talent català tindrà com a plats forts els monòlegs de Quim Masferrer, Peyu o la colla d'El Soterrani. Però el festival no oblida la vessant internacional, amb la follia francesa de la Compagnie Nº 8 o el 'clown' irreverent dels anglesos Opposable Thumb Theatre. Aquest any, s'incorporen com a escenaris el Casino, la Rambla i la plaça de l'Ajuntament. L'organització de moment manté les dates però promet "alternatives" si el coronavirus afecta el festival.

"Genialitats de la plana de Vic, ximpleries de les Terres de l'Ebre, parides del Baix Montseny, obscenitats de Barcelona i optimisme del Maresme". Humor de casa, que promet el Festival Còmic, per afrontar la contradicció que "com més desmuntat es troba el país, més producció i més qualitat artística".

L'organització del Còmic aprofita la plataforma del certamen per "reivindicar" l'humor català. I aquesta 13 edició no en queda al marge. Per això, entre els seus plats forts, hi situa els espectacles 'El gallardo español' de Peyu, 'Bona gent' de Quim Masferrer, els monologuistes que participen a 'El soterrani' o la pallassa Pepa Plana.

Tot plegat, també, amanit amb els espectacles 'Las putas amas (de casa)' de Patricia Espejo i Patricia Sornosa –mestresses del troleig- o la companyia Sienta la cabeza. El seu espectacle, que es podrà veure a la plaça de l'Ajuntament, esperonarà el públic a desafiar les convencions estètiques.

Clown, malabars i acrobàcies

La programació, però, tampoc oblida la vessant internacional. I per això, l'organització promet que aquest 13è festival serà "una oportunitat única" per riure amb l'humor canalla dels clowns anglesos Opposable Thumb Theatre o la sàtira francesa de la Compagnie Nº8, que per primer cop portaran a una sala de la península el seu 'Garden party'.

Però n'hi ha més. La polifacètica Jessica Arpin, que fa els espectacles en l'idioma de cada país, estrenarà a Catalunya el seu 'Kalabazi' i dins l'apartat internacional, el Còmic també portarà a la capital de l'Alt Empordà els malabars de la companyia LPM, les acrobàcies de Julot Cousins i la pel·lícula de Treona Strugar 'Déu existeix i el seu nom és petrunya'. Una sàtira sobre el masclisme i la societat patriarcal premiada als festivals de Berlin i Sevilla.

Als escenaris de sempre (El Jardí, La Cate, l'espai Interfren-Citroën de plaça Catalunya...) s'hi incorporen aquest any el Casino –ara, convertit en cabaret-, la Rambla i la plaça de l'Ajuntament. El Còmic no oblida tampoc la seva vessant més social. I per això, ha programat un taller de risoteràpia adreçat a familiars i cuidadors de persones amb Alzheimer o un espectacle de circ nascut d'una iniciativa d'integració social.

Manté les dates

El director del festival, Xavier Valentí, subratlla que l'objectiu és oferir "una programació variada" per passar "un dia de bon humor" a la ciutat. "Si les coses van bé, aquesta Setmana Santa valdrà molt la pena venir a Figueres", diu. I matisa que el festival, de moment, manté les dates.

"Si les mesures sanitàries o governamentals per la covid-19 les afectessin, faríem alternatives", explica Valentí. "Però nosaltres tirem endavant i ho volem tenir tot a punt, perquè si sortim d'aquesta, tinguem el sentit de l'humor ben esmolat", subratlla el director del Còmic.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, diu que el festival arriba "ben consolidat" a la 13a edició. "És evident que, a més d'humor, ens porta reflexió, i és un certamen molt transversal, que s'obre a tota la ciutat", destaca. "Llarga vida al Festival Còmic", conclou l'alcaldessa.