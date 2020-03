Mo(t)saic per a la creació

Emanuele Trevi, Ignacy Karpowicz, Lana Basta?ic, Bernardo Atxaga, Jordi Coca i Sergi Belbel són algunes de les darreres incorporacions del festival MOT, que se celebrarà a Girona i Olot del 26 de març al 4 d'abril. En total, quaranta autors reflexionaran sobre el procés creatiu des de disciplines com la literatura, l'art o la música sota el lema «Crear. Un collage que creix amb les paraules» en la setena edició de la cita literària, que està comissariada per la historiadora de l'art Glòria Bosch.

Entre els autors internacionals que tanquen el cartell hi ha l'italià Emanuele Trevi per la novel·la Algo escrito; la belga Chantal Maillard amb el llibre La baba de caracol, que dialogarà amb l'escriptor i curador d'exposicions Pere Parramon o la croata Lana Basta?ic amb Atrapa la llebre, que, juntament amb Màrius Serra i Mariano Peyrou, autor de Los nombres de las cosas, reflexionaran sobre els jocs de paraules per crear.

El polonès Ignacy Karpowicz serà per primer cop a Catalunya amb la seva última novel·la Sonka, sobre la mercantilització de les emocions, en una conversa amb Jordi Coca; mentre que el gran nom de la literatura basca, Bernardo Atxaga, participarà en la cita olotina amb Casas y tumbas.

També hi haurà dos Ver-MOT amb trobades «transversals», amb músics, dramaturgs o actors que s'han acostat a la literatura, com Gerard Quintana, Sergi Belbel o Àngels Bassas.

La programació es completa amb els ja anunciats Tracy Chevalier, Heather Rose, Maylis de Kerangal, Rodrigo Fresán, Manuel Baixauli o Irene Solà, entre d'altres.

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, subratllava ahir la gairebé paritat de la llista de participants, que s'ha vist afectada per la baixa d'Elif Shafak per motius personals.

La directora del MOT a Girona, Glòria Granell, va explicar que l'objectiu del festival és «anar més enllà de les dues setmanes», propiciant activitats que s'estenen més enllà del certamen, com els clubs de lectura a les biblioteques o el +MOT en què participen diverses entitats.

Amb l'objectiu d'afavorir la proximitat entre autors i públic, el festival estrenarà un nou espai al vestíbul de la biblioteca Carles Rahola de Girona.