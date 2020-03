La relació de Dior amb Dalí inspira una exposició a Púbol

La relació que va mantenir el dissenyador Christian Dior amb el pintor Salvador Dalí i la seva dona Gala ha inspirat una mostra que s'inaugurarà aquest dissabte al castell de Púbol, un dels museus que integren el triangle dalinià, i que aprofundeix en els àmbits de l'art i la moda.

La frase de Dalí «Dior va ser una de les primeres persones de París que es van preocupar per la venda de les meves invendibles pintures surrealistes» ha estat l'embrió d'aquest projecte expositiu.

Gala / Dalí / Dior. D'art i moda destaca dels seus dos principals protagonistes que tots dos van ser referents i expressió del segle XX, caracteritzats pel seu rigor tècnic, obsessió creativa, voluntat de transcendir i sentit de posada en escena.

Les comissàries Bea Crespo i Clara Silvestre, integrants del Centre d'Estudis Dalinians, han seleccionat obres del geni surrealista i dissenys del francès amb materials procedents de fons de la Fundació Dalí i de la companyia Christian Dior Couture, que han iniciat una intensa col·laboració.

Les estrelles de la mostra són tres models de la Casa Dior, que van pertànyer a Gala, dos dels quals mai s'havien exposat a Púbol.

L'exposició es divideix en tres apartats, el primer anomenat La passió per l'art, que relata els primers contactes a París en la dècada dels trenta, quan el pintor intenta fer-se un nom a la capital francesa.

Salvador Dalí va exposar les seves creacions en una petita galeria que comptava amb Christian Dior com a soci i, a Púbol, s'exhibeixen pintures, dibuixos i objectes d'aquella època, entre els quals destaca l'oli Començament automàtic d'un retrat de Gala.

El regne de la moda és el títol del segon àmbit i posa el focus en el segon moment destacat de la relació entre Dalí i Dior, que va tenir lloc als Estats Units el 1947.

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, puntualitza que l'artista empordanès havia presentat aquell any la publicació Dalí News i que es trobava en plena època místico-nuclear, mentre que el dissenyador francès havia posat en marxa la seva primera col·lecció, batejada com New Look.

«Tots dos es troben des de la tradició, però per transgredir», va subratllar ahir Aguer, que va recordat que Gala es va interessar immediatament per les creacions de Christian Dior, que va lluir en diversos actes i inauguracions al costat de Salvador Dalí. De fet, alguns rumors apunten que l'artista va arribar a anunciar que utilitzaria un vestit vermell de Dior com a mortalla de Gala, tot i que finalment no va ser així.

El tercer apartat, El ball de segle, porta el visitant a la nit del prestigiós ball de Beistegui a Venècia del 1951, quan Dalí i Dior van tornar a coincidir.

L'extravagant multimilionari Carlos de Beistegui i de Yturbe els va reunir tots dos al costat de nombroses personalitats al Palazzo Labia i tots van lluir disfresses entre les quals sobresortien uns gegants concebuts pel pintor i dissenyador amb la mediació de Gala i la intervenció de Pierre Cardin.

Un audiovisual il·lustra l'exposició, que té lloc per primera vegada a les antigues golfes del castell de Púbol, ja que fins ara es feia servir la cuina per a aquest tipus de propostes.

Aguer va detallar que, tot i que aquests tres moments són els més importants en la relació entre Salvador Dalí i Christian Dior, tots dos van seguir anys en contacte i que, com a exemple, el restaurant Los Caracoles de Barcelona compta amb una foto del 1956 en la qual se'ls veu compartint taula.

La mostra romandrà oberta al públic fins al 6 de gener de 2021.