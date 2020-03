Paisatges contemporanis a Sant Joan de les Abadesses

El paisatge és el fil conductor d'una exposició d'art contemporani que es podrà veure fins al juny a l'Espai Art l'Abadia a Sant Joan les Abadesses. Es tracta d'una proposta de la Fundació Vila Casas amb obra de dotze artistes catalans, entre els quals hi ha Josep Guinovart, Perejaume, Joan Ponç, Alfons Borrell i Evru. Amb el títol Escriure el paisatge, dibuixar l'existència, l'exposició analitza «la diversitat plàstica i formal en la concepció del paisatge, un gènere artístic que avui s'obre a nous i heterogenis plantejaments», segons la seva comissària Natàlia Chocarro. Bona part de les obres són del fons de pintura del Museu Can Framis, juntament amb escultures del Museu Can Mario, de la Fundació Vila Casas.

És la primera vegada que una part petita de la col·lecció de la fundació s'instal·la a l'Espai Art l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses i s'ha fet coincidint amb el desè aniversari d'aquest espai expositiu.

Segons la comissària de la mostra, Natàlia Chocarro, «la creació esdevé una construcció mental en la qual la dimensió física es retroba amb la perceptiva; un encontre que, més enllà d'esdevenir real o imaginari, figuratiu o abstracte, troba en el paisatge l'expressió de totes aquelles sensacions que ens habiten».

En total, s'exposa obra de dotze artistes contemporanis: Joaquim Chancho, David Ymbernon, Alfons Borrell, Perejaume, Joan Ponç, Evru, Riera i Aragó, Ramon Herreros, Josep Guinovart, Joan Pere Viladecans, Jordi Fulla i Stella Rahola Matutes.

Amb aquesta mostra, inclosa dins del programa Itiner'Art de la Fundació Vila Casas, s'inicia un cicle de tres exposicions que es podran veure durant els propers dos anys. S'ha començat amb la pintura i l'any vinent serà el torn de l'escultura i després de la fotografia.

La mostra es va inaugurar dissabte passat i es podrà visitar fins al 7 de juny d'aquest any.