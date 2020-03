Les «pornorondalles» de Gomila, a la Quinzena Mallorquina de Banyoles

Banyoles acollirà a partir d'aquesta setmana diverses propostes culturals relacionades amb Mallorca, emmarcades en la Quinzena Mallorquina. Aquesta iniciativa, de la qual enguany se celebra la primera edició, vol donar a conèixer la programació d'arts escèniques, música, dansa i circ de les Illes Balears i donar-los l'oportunitat d'exhibir-se en diferents poblacions de les comarques gironines. Malgrat que una de les propostes previstes -una xerrada de l'escriptora Roser Amils prevista per avui- a la capital del Pla de l'Estany s'ha suspès per les mesures contra el coronavirus, tant l'activitat escènica com les exposicions es mantenen, segons va informar ahir el consistori banyolí.

Produccions de Ferro, conegut pel monòleg Acorar, estrenarà l'obra Peccatum a la Factoria d'Arts Escèniques demà a les 9 de la nit. Dirigida per Toni Gomila i interpretada per Caterina Florit i ell mateix, es basa en rondalles recollides per Mossèn Alcover; en concret, aquells contes i fragments en què afloren l'erotisme, els vicis i els pecats, les «pornorondalles», segons la companyia. En clau d'humor i defugint qualsevol mena de prejudicis, l'obra convida a reflexionar sobre la moral present en la cultura popular i com evolucionen conceptes com el pecat i la correcció.

Finalment, el dissabte 21 de març l'artista banyolí Jaume Geli inaugurarà l'exposició Mots de calç i sal, a les 12 del migdia a la Factoria d'Arts Escèniques. Geli s'ha inspirat en l'obra poètica de diversos autors balears i la seva relació amb el paisatge, així com en la lectura d'autors del Pla de l'Estany, i també ha preparat poesies pròpies ad hoc.

La mostra s'estructura en cinc instal·lacions, en les quals Geli ha utilitzat materials considerats de rebuig o elements trobats naturals, com ara còdols, branques, arbres, fulles, fang, cendra, calç, sal, aigua i metalls oxidats, i també ha treballat peces en ceràmica, paper a mà i escaiola, donant-los sovint forma de lletres que, al seu torn, construeixen mots.

Durant l'exposició es reproduirà de manera continuada un vídeo en què s'escolta la veu de persones de Banyoles que llegeixen fragments dels versos de Geli.



En altres municipis

Aquestes tres activitats formen part de la Quinzena Mallorquina, que entre el 21 de febrer i el 20 de març programa diversos espectacles als teatres d'Olot, Figueres, Girona, Banyoles i Lloret de Mar, Porqueres, Celrà, Palamós i Roses. La idea és repetir la iniciativa els propers anys, fixant el focus d'atenció en una destinació diferent cada vegada per mostrar les seves arts escèniques d'una forma conjunta.