Concerts a les xarxes socials per als que es queden a casa

Davant la suspensió d'actuacions en sales de concerts, diferents artistes han posat en marxa iniciatives per oferir concerts gratuïts des de casa seva oberts a tots aquells que es connectin a les xarxes socials. Davant la recomonació (o obligació) de no sortir de casa pel coronavirus, alguns músics han mostrat la seva predisposició a mantenir el contacte amb els seus seguidors.



A través del hastag #YoMeQuedoEnCasa, es poden trobar alguns dels artistes que ja han anunciat concerts en directe des de casa seva, entre ells Nil Moliner, Alfred Garcia, Sofia Ellar, Rozalén o Marwan o David Otero.





You're the audience. Starting today, 7pm EST, I'll play something for you from my home, here on twitter. Which repertoire? I've got no idea yet. We'll see. It's an experiment. Social Media House Concert until we meet again to do this in real life. So: tonight, 7pm.