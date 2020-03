Un osset molt ben relacionat

Pocs poden presumir d'haver estat companys de jocs de Salvador i Anna Maria Dalí; haver rebut cartes de Federico García Lorca i tenir, a més, un espai destacat en un museu. Aquest currículum i més forma part del bagatge d'una de les peces estrelles del Museu del Joguet de Figueres, Don Osito Marquina, que ha anunciat que dedicarà el 2020 a commemorar el 110è aniversari de la joguina preferida dels germans Dalí amb visites teatralitzades, un llibre i una exposició temporal.

Del viatge a París el 1910 que van fer el notari figuerenc Salvador Dalí i Felipa Domènech, en van tornar amb un petit os per en Vadoret, de sis anys, i l'Anna Maria, que llavors en tenia dos.

De seguida, els dos germans el van considerar un membre més de la família: l'asseien en una petita trona, el vestien, li posaven barrets i fins i tot els acompanyava durant els àpats. Tan present era a la vida dels nens, que apareix en moltes fotografies de la seva infància.

El nom el deu al poeta i dramaturg Federico García Lorca, que el 1925 va visitar Figueres convidat per Dalí, a qui havia conegut a la Residencia de Estudiantes. Lorca, que durant la seva estada a l'Empordà es va convertir, també, en un bon amic d'Anna Maria, es va adonar de seguida que l'osset era més que un simple joguet per ells. Un dia, segurament com una broma, va esmentar que s'assemblava al dramaturg Eduard Marquina i Angulo, parent de Ramon Pichot, amic de la família i des d'aquell moment l'osset va ser anomenat Don Osito Marquina, en castellà, tal com el poeta l'havia batejat.

Lorca va participar activament de la broma familiar. Quan va tornar a Granada, després d'haver passat les vacances a l'Empordà, va escriure diverses cartes i postals a Don Osito Marquina, que Anna Maria va contestar com si es tractés del peluix.

La família Dalí va conservar la joguina i Anna Maria Dalí en va fer donació al Museu del Joguet de Catalunya el març de 1987, juntament amb les cartes originals que li va adreçar el poeta i les fotografies del pintor i d'ella mateixa amb el nino, que actualment estan exposades a l'àmbit Els vint primers anys de Salvador Dalí, a la primera planta de l'exposició permanent del museu, que aquests dies estarà tancat per les mesures contra el coronavirus.

Per celebrar el 110è aniversari del personatge, l'equipament empordanès ha preparat una visita guiada teatralitzada, de la que hi ha previstes diverses sessions durant l'any. Portarà per títol El nostre Osito i anirà a càrrec d'una actriu que es posarà a la pell d'Anna Maria Dalí per relatar, en primera persona, com es jugava a casa amb l'os, la seva amistat amb Lorca i la relació amb el pintor.

L'escriptor i catedràtic de Literatura, Joan Manuel Soldevilla, prepara el llibre Don Osito Marquina. L'osset dels Dalí i García Lorca, que explicarà la història real del joguet. L'album, que durà il·lustracions de Zuzanna Celej, imagina les memòries de Don Osito, que des de la vitrina del museu evoca la seva amistat amb Dalí i Lorca. L'edició, a càrrec de l'Editorial Joventut, està prevista per l'octubre.

Unes setmanes abans, el 19 de setembre, està previst que s'inauguri una mostra temporal a la Sala Oberta del Museu que mostrarà la relació dels ossets de joguet amb la mainada i, per extensió, l'ancestral relació de persones i ossos. Es podrà visitar fins el 6 de gener del 2021.