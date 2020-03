Anul·len el concert inaugural del Festival Strenes de Girona pel risc de contagi

L'Ajuntament de Girona ha confirmat la suspensió del concert inaugural del Festival Strenes que estava previst pel proper dissabte 28 de març, data en la què encara estaran vigents totes les mesures preses per la Generalitat en el decret d'aquest divendres, que vol evitar el contagi per covid-19. El festival farà un comunicat dilluns que ve per valorar-ho. A més, la Policia Municipal de la ciutat ha tancat més de 50 bars i restaurants que estaven oberts aquest dissabte.

Els agents també han advertit als hotels que en tenen un a l'interior que no poden tenir obert els accessos des de la via pública, ja que només es contempla que estiguin accessibles per a clients de l'hotel. També s'han clausurat totes les terrasses dels bars.

Els establiments de degustació també hauran d'estar tancats, i els forns i fleques, on s'hi alterna la venda de productes d'alimentació amb altres, només podrà estar oberta la part de venda de menjar i beure. Una altra mesura que ha pres el consistori ha estat senyalitzar amb cartells els parcs infantils, els de salut i altres zones obertes a l'aire lliure, on es recomana no utilitzar-los per evitar el risc a infectar-se per coronavirus.

El que sí ha quedat prohibit és l'accés a la muralla i la Font del Ferro a Sant Daniel, ja que es tracta de dos espais amb un alt risc de contagi. S'informarà de la prohibició d'accés en els mateixos espais al llarg d'aquest dissabte.

Finalment, el consistori reforçarà el seguiment diari, durant aquest episodi, a gent gran i persones usuàries de centres de dia, amb visites i trucades telefòniques. En aquest sentit, l'Ajuntament de Girona manté obert el telèfon d'informació ciutadana cada dia, de dilluns a diumenge, entre les 9 del matí i les 6 de la tarda, per resoldre els dubtes que puguin sorgir.