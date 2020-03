Sopa de Cabra trasllada el primer concert de la gira «La gran onada» al pròxim 28 de maig a Barcelona

La mesura per evitar el contagi del coronavirus que limita l'aforament dels espectacles a menys de mil persones també ha afectat el món de la música. Sopa de Cabra i el Festival Cruïlla van anunciar ahir que el concert del grup gironí previst per avui a Barcelona, i que obria la gira de presentació del disc La gran onada, finalment se celebrarà el pròxim 28 de maig al Poble Espanyol. Les entrades adquirides per aquest concert seran vàlides per la nova data. Davant la incertesa que genera la situació actual, el cantant porto-riqueny Chayanne també ha posposat el concert que tenia previst celebrar al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim dia 18 d'abril.

A l'aire queda per ara el tret de sortida del festival Strenes, que té programat el tradicional concert inaugural des de l'oficina de turisme de Girona pel pròxim dissabte 28 de març. També per aquell cap de setmana està previst un dels plats forts del Black Music Festival, amb l'actuació, el diumenge 29, dels australians The Cat Empire a la sala La Mirona de Salt. De moment el festival ha posposat tota la programació prevista fins al dia 27.

D'altra banda, Els Amics de les Arts van anunciar ahir que endarrerien el llançament del seu esperat nou treball d'estudi. L'àlbum, titulat El senyal que esperaves, havia de sortir publicat el pròxim divendres 20 de març. «Seguirem atents a l'evolució dels esdeveniments i anunciarem la data de sortida del nou disc tan bon punt la situació es normalitzi», va fer saber el grup en un breu comunicat.