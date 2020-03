Un llibre acosta els Evangelis a la societat a través de fils de Twitter

El periodista Antonio Moreno acosta els Evangelis a la societat actual amb el seu llibre La caja de los hilos, que recull els principals tuits embastats pel malagueny durant dos anys i dedicats a explicar el Nadal, la Quaresma o l'origen de festes cristianes amb un llenguatge senzill i una manera de parlar que la gent d'ara entén.

Tot va començar amb el fil de misteri de Manuel Bartual, al qual milers de persones s'hi van enganxar fa dos anys, inclòs ell, quan el periodista estudiava Teologia «i a classe van explicar com els evangelistes escrivien segons les comunitats a les quals es dirigien, utilitzant un llenguatge específic per a cada grup», indica.

«Llavors vaig començar a reflexionar com es podia explicar per exemple el Nadal amb el llenguatge actual i vaig veure que es podia narrar el naixement de Jesús en temps real en Twitter com el faríem els periodistes ara», assenyalatMoreno, de la delegació de Mitjans de comunicació de la Diòcesi de Màlaga i que va obtenir el Premi Bravo! 2019 de Noves Tecnologies que concedeix la Conferència Episcopal.

Així, apunta que va escriure el seu primer fil en la Nit de Nadal «i al matí següent tothom em trucava parlant de la repercussió que havia tingut». Aquella unió de tuits va fer que la gent li demanés que ho fes igual per Setmana Santa amb la mort de Jesús o amb la Resurrecció, i assenyala que aquells missatges en aquesta xarxa social «també van tenir èxit».

«Vaig veure que era una forma d'explicar l'Evangeli i de parlar de Déu, perquè a vegades la forma que té l'Església de parlar, no arriba a la gent actual», afegeix.