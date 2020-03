El Teatre Lliure compartirà continguts digitals a les xarxes

El Teatre Lliure va informar ahir que compartirà una sèrie de continguts teatrals digitals a través de les xarxes socials, de manera que no decaigui l'activitat escènica durant la quarantena recomanada per les autoritats polítiques i sanitàries per prevenir l'expansió del coronavirus. La pròpia direcció del Teatre Lliure va informar ahir d'aquesta novetat a través d'un comunicat.

Així, a través del seu compte de Youtube, el Teatre Lliure permetrà el visionat complet de famoses obres teatrals, obrint la iniciativa amb Hamlet de William Shakespeare i seguint amb Renard o El llibre de les bèsties de Ramon Llull.



També Twitter i Instragram

En el seu compte de Twitter, oferirà els textos de Frankenstein de Mary Shelley i diverses peces breus de l'espectacle Clàssics Desgenerats, estrenat la temporada passada dins del cicle Dons Lliures.

D'altra banda, a Instagram publicarà imatges de quinze de les seves obres més emblemàtiques, més una anècdota de cadascuna.